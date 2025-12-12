Reforma laboral: Sturzenegger aclaró cómo serán los cambios en indemnizaciones, vacaciones y horas extra

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, defendió la reforma laboral y aclaró que aplicará a todos los contratos laborales y no solo a los que se celebren a partir de su sanción.

Asimismo, confirmó que el fondo para el pago de indemnizaciones se formará con dinero que ahora integra la masa con la cual se pagan jubilaciones, que en consecuencia sufrirá una reducción.

A su vez, señaló que la nueva ley “no habilita” el pago con tickets de supermercado o de comida. Por el lado de las indemnizaciones, reconoció que habrá límites en los componentes que integran el cálculo, pero sin modificar la base que es un mes por cada año de servicio.

El ministro ofreció estas aclaraciones en una entrevista periodística, que tuvo en Radio Mitre con el periodista Eduardo Feinmann.

Los puntos principales son los siguientes:

Salario

• El salario podrá pactarse en pesos o en dólares y la calificación de “especie” que se mantiene no se refiere a tickets de supermercados o comida sino a otro tipo de prestaciones que son comunes en algunas ramas de actividad.

• Se habilita una negociación por empresa con el objetivo de que el salario se adecúe a las necesidades de cada región del país. “Si si vos me pones un salario en esta industria en una provincia que donde el costo de vida es mucho más bajo, donde el salario digamos que puede pagar el empleador es más bajo y me obligas a pagar el mismo salario de Zárate o Campana, no se puede pagar ese salario.

• "La idea que vos tengas esa capacidad a nivel regional provincial o incluso por empresa de diseñar digamos tu propia relación laboral.

Indemnizaciones

• "Las indemnizaciones será de un mes por año de trabajo”.

• “Lo que precisa la ley son los grises y ser precisos para el cálculo para no dejar todo librado a lo que dictamine un juez.

* “Lo que se trata en la ley de ser preciso para que no haya tanta creatividad y a su vez que no haya tanto incentivo de las personas para todo llevarlo a un litigio.

• "En nuestras conversaciones los empresarios grandes o chicos nos decían que no era un problema la indemnización sino las actualizaciones de los jueces”. Se excluyen puntos como el aguinaldo y las vacaciones para los cálculos. “No se está cambiando el monto de la indemnización, se le da precisión al cálculo”.

Vacaciones

• "La ley laboral dice que vos las vacaciones te las que tenés tomar en un periodo muy particular del año. Hoy la gente pide una cosa totalmente diferente una cosa muy flexible Te puedes tomar una semana un día te puedes tomar otra semana otro día Y entonces me parece que permitir ese tipo de flexibilizaciones en beneficio del trabajador es un poco lo que también se está reclamando; sobre todo los jóvenes.

• "Lo que la ley dice es que se pueden fraccionar de mutuo acuerdo”.

Banco de horas

* “Permite la flexibilización que de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador diseñen una estructura más flexible. Por ejemplo, el lunes trabajas 12 horas y el viernes entonces venís mediodía.

Sturzenegger no precisó cuál sería el resguardo del trabajador en caso de que el empleador insista con esa decisión.

Fondo de Asistencia Laboral

* “El 3% de cargas laborales integrarán el FAL. Es un como un ahorro previo para hacer frente a las contingencias".

• "Ahora hay una parte que el Estado no se lleva y la parte que no se lleva queda para el empleador para hacer frente a esas contingencias a los despidos a las contingencias judiciales”.(N/A)