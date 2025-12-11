La CGT anunció que se movilizará el jueves que viene a Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que se movilizará el jueves que viene a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral firmado por el presidente Javier Milei, enviado al Congreso para su tratamiento.

La CGT, liderada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, dispuso la movilización en una reunión de mesa chica pese a que el proyecto no incluye grandes cambios sobre el rol de los sindicatos, como anticipó TN, en especial a las cajas de los gremios, como la cuota solidaria.

El proyecto determina: “Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

Aclara: “A su vez, se deberá contar con resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, que lo autorice. Cualquiera de las partes del contrato de trabajo podrá dejar sin efecto el acuerdo previo comunicándolo a la otra 30 días de anticipación por cualquier medio fehaciente”.

Previamente el jefe de la UOCRA e integrante de la CGT, Gerardo Martínez, había anticipado la resistencia de la central a la iniciativa: “Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de (Federico) Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual. Hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”. (TN)

Noticia en desarrollo