Efecto incomparable: La MLS Cup 2025 rompió récords históricos de audiencia gracias a Lionel Messi

La Major League Soccer (MLS) confirmó este viernes que la final de la MLS Cup 2025, disputada el pasado 6 de diciembre, alcanzó cifras de consumo sin precedentes, un fenómeno que se atribuye directamente al inmenso impacto global y la presencia estelar de Lionel Messien su primera temporada completa en la liga estadounidense.

El encuentro, en el que Inter Miami consiguió su primer título al vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps FC, logró convocar a más de 4.6 millones de espectadores a través de múltiples plataformas, superando ampliamente cualquier marca anterior de la competición.

La repercusión de "El Efecto Messi" fue especialmente notable en el consumo digital y social.

Audiencia Joven y Digital: El consumo a través de Apple TV, donde se transmite la totalidad de los partidos mediante MLS Season Pass, demostró un cambio generacional: el 70% de los espectadores tenía menos de 45 años, la audiencia más joven registrada en la historia de la MLS Cup. Además, el tiempo medio de visualización en la plataforma fue de 70 minutos, una cifra de altísimo compromiso.

Dominio en Redes Sociales: La participación social se disparó a niveles estratosféricos, registrando un récord de 798 millones de impresiones sociales. Esto representa un aumento interanual del 532%, una muestra clara de la atención que el astro argentino ha generado a nivel mundial.

Alcance Global Masivo: La MLS Cup no solo fue un evento en Norteamérica, sino que el alcance se extendió a aficionados en más de 100 países que sintonizaron la final.

En términos de visualización, la final superó los 3.6 millones de espectadores en plataformas clave como Apple TV (MLS Season Pass), TSN, RDS, TNT y HBO Max en México, además de otros socios de distribución global. Sumado a esto, los datos preliminares de Nielsen en Estados Unidos reportaron cientos de miles de espectadores adicionales en la cobertura de FOX y Fox Deportes, cifras que aún están siendo revisadas para reflejar el impacto total.

La oficina de comunicación de la MLS destacó que, desde la llegada del campeón del mundo, la postemporada entera tuvo un impulso récord, promediando cientos de miles de espectadores en 29 partidos de playoff hasta las Finales de Conferencia, lo que implica un aumento del 23% respecto a la postemporada de 2024.

El éxito comercial y de audiencia ha sido un pilar fundamental para la MLS, que busca diferenciarse como una de las principales ligas deportivas de EE. UU. y Canadá, y la presencia de Lionel Messi ha sido el motor indiscutible de esta explosión mediática sin precedentes. (Con información de El Gráfico).