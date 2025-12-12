Bahía Blanca | Viernes, 12 de diciembre

Bochas: La Armonía B ascendió a Primera y ya palpita la final ante Tiro Federal

Alfredo y Diego Bevilacua, Alejandro Delhon y Estefan Mariani impusieron condiciones -en tercetos- en el Oscar Guerrieri y se aseguraron el ascenso.

La Armonía B consiguió anoche su pasaje a la máxima categoría en bochas al vencer a Nuevos Horizontes por 15 a 10, en el partido que determinaba al finalista del cuadrangular campeonato en tercetos.

Alfredo y Diego Bevilacqua, Alejandro Delhon y Stefano Mariani impusieron condiciones en el Oscar Guerrieri ante "Cachón" Cricelli, Heraldo Vaquero, Víctor Rupel y "Mechón" Rodríguez.

Alfredo, Stefano, Alejandro y Diego, el equipo velezano

 

Ahora, el conjunto velezano se medirá con el aurivioleta, que tiene ventaja deportiva, para determinar al campeón de Primera B.

