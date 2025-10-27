Comercial le puso la tapa a Argentino en el inicio de los playoffs; ¿lo cocinará?

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Comercial venció esta noche como visitante a Argentino, por 78 a 69, y dando la nota en el inicio de las series -al mejor de tres- correspondiente a los cuartos de final del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.

El portuario ingresó vía play in (venció a Altense) como séptimo clasificado, mientras que el celeste había culminado segundo la fase regular, siendo el mejor equipo del segundo tramo, con 13 victorias en 15 juegos.

Con este resultado, Comercial le tiró toda la presión para el próximo partido, que se disputará el viernes, en cancha de Villa Mitre, desde las 21. Caso contrario, habrá tercero el próximo martes nuevamente en el Ardubilio Severini.

La visita encontró respuestas en algunos de los más experimentados.

Por caso, Nicolás Antonelli -de raíces en Argentino y hoy rival-, aportó 15 puntos (1-3 en triples, 4-6 en dobles y 4-4 en libres); Franco Cardone sumó 16 puntos y 13 rebotes y Juan Cruz Reschini terminó con 12 unidades, 7 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos.

También fueron valiosos los aportes de Luciano Orellano (7 puntos y 5 recobres) y Manuel Maina (14 unidades y 5 rebotes ) y Martín Álvarez (6 rebotes).

En el local, los principales anotadores resultaron Gerónimo Rausch (15, más 10 rebotes), Joaquín Gonzálía (13, con 3-5 en triples), Santiago Suanez (13 puntos y 6 rebotes) y Bruno Ugolini (12, con 7-8 en libres).

Por su parte, Genaro Parrota completó hizo 8 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.

Mañana martes, en tanto, comenzarán sus series 1º) Barrio Hospital-8º) Altense, 3º) El Nacional-6º) Ateneo y 4º) Independiente-5º) Sportivo.

La síntesis:

Argentino (69): G. Parrotta (8), B. Ugolini (12), J. Gonzalía (13), S. Suanez (13), G. Rausch (15), fi; M. Giovino (6), F. Malmesi (2), V. Scoppa, F. Mariezcurrena, G. Mariezcurrena y L. Peratta. DT: Andrés Del Sol.

Comercial (78): N. Antonelli (15), J.C. Reschini (12), M. Maina (14), M. Álvarez (4), F. Cardone (16), fi; L. Orellano (7), B. Rodríguez, G. Barcala (5), M. Godoy (5) y G. Lan. DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Argentino,14-19; 26-34 y 49-54.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie⁩ Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Ardubilio Severini.

Serie: Comercial, 1-0.