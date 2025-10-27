Mirá el doble de Howard Wilkerson para la victoria de L.N. Alem ante Pueyrredón: 70-68

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Pacífico quedó cuarto en soledad al vencer a San Lorenzo, por 81 a 72, y Leandro N. Alem -con Howard Wilkerson como héroe- se anotó un triunfazo ante Pueyrredón, por 70 a 68, al completarse los partidos que habían sido suspendidos el último jueves, correspondientes a la novena fecha de la segunda parte del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

La fecha había comenzado el miércoles con la victoria de Napostá ante Estudiantes, por 83 a 72 y continuó el jueves, con triunfos de Villa Mitre ante Bahiense del Norte, 77 a 52; Estrella contra Olimpo, 79 a 78 y Liniers frente a 9 de Julio, por 78 a 76.

Pueyrredón 68, L.N. Alem 70

Con un doble del estadounidense Howard Wilkerson -tras reposición restando restando 3s08/10 y pareciera que lanzando (por lo que se aprecia en los videos) después que se enciende la guirnalda- Leandro N. Alem superó como visitante a Pueyrredón, por 70 a 68.

El partido de había suspendido restando 1m48 para el final del primer cuarto, cuando se imponía el local, 20 a 13.

En la reanudación y dentro de un trámite sumamente parejo, el verdirrojo -que no tuvo a los lesionados Patricio Zapata y Antonio Iturrioz, sumados a Zalguizuri, que hoy no pudo jugar por problemas en el cuello-, mostró al mejor Wilkerson, quien terminó con 17 puntos (0-1 en triples, 5-8 en dobles y 7-9 en libres), más 14 rebotes, 4 asistencias y un recupero, en 28m09.

En tanto, Jano Wentland aportó 15 puntos, Felipe Mandolesi completó 11 unidades y 10 rebotes, mientras que el juvenil Valentín Di Chiara completó 14 puntos, con 4 de 9 en triples.

En el local, Carlos Balmaceda convirtió 19 puntos (2-3 en triples, 5-7 en dobles y 3-7 en libres), más 7 rebotes y Guillermo Mallemaci sumó 12 unidades (1-2 en triples, 3-5 en dobles y 3-3 en libres).

La síntesis:

Pueyrredón (68): A. Pan (15), D. Carci (15), L. Lucchetti (5), G. Mallemaci (12), C. Balmaceda (19), fi; G. Gerhardt y B. Borda (2). DT: Andrés Iannamico.

L.N. Alem (70): M. Zalguizuri (2), T. Gómez Lepez (5), S. D'Annunzio, I. Formiga (4), H. Wilkerson (17), fi; F. Mandolesi (11), F. Pallotti, V. Di Chiara (14), J. Wentland (15) y T. Scolari (2). DT: Franco Maceratesi.

Cuartos: Pueyrredón, 25-17; 40-40 y 54-59.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

San Lorenzo 72, Pacífico 81

Pacífico logró mantener la ventaja que había establecido al momento de la suspensión el último jueves (44-32 en el primer tiempo) y terminó imponiéndose a San Lorenzo, de visitante, por 81 a 72.

En el inicio del último cuarto el local recortó a 4 puntos (62-58) y el verde reaccionó a tiempo, recuperando la diferencia y sacando 15 (73-58), pudiendo cerrar con relativa tranquilidad un partido que le permitió saltar al cuarto lugar en soledad.

Santiago Loos resultó el principal goleador del partido, con 18 puntoa (0-5 en triples, 6-8 en dobles y 6-10 en libres), más 8 rebotes.

El zurdo Juan Cruz Redivo sumó 14 unidades (1-1 en triples, 2-4 en dobles y 7-8 en libres), mientras que Iñaki Errazu convirtió 3-4 en triples y Valentín Cortés colaboró con 11 unidades, más 7 rebotes.

En el local, Joaquín Coria metió 15 puntos (7-10 en libres) y bajó 11 rebotes.

La síntesis:

San Lorenzo (72): M. Cenzual (16), A. Pena (13), L. Fernetich (9), N. Herbik (11), J. Coria (15), fi; J.P. Fuentes, R. Arce (1), S. Seewald y S. Calvo (7). DT: Sebastián Aleksoski.

Pacífico (81): B. Salvatori (9), F. Mattioli (2), V. Cortés (11), S. Loos (18), T. Sagarzazu (5), fi; M. Boccatonda (3), Genaro Pisani (8), I. Errazu (9), J.C. Redivo (14), Gino Pisani (2) y M. Padilla. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: San Lorenzo, 18-16 y 32-44 y 54-62.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Lo que falta

La décima y penúltima fecha comenzará el jueves con Bahiense del Norte-Estrella, Pacífico-Napostá, Liniers-Villa Mitre, L.N. Alem-San Lorenzo y 9 de Julio-Estudiantes. Y pasará al lunes Olimpo-Pueyrredón, ya que el Norberto Tomás estará afectado al Provincial U17 Femenino.

En tanto, en la última fecha jugarán Pueyrredón-Bahiense, Estudiantes-Pacífico, Napostá-L.N. Alem, Estrella-Liniers, San Lorenzo-Olimpo y Villa Mitre-9 de Julio.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Villa Mitre, 26 puntos (9)

2º) Napostá, 25,5 (9,5)

3º) Olimpo, 24,5 (9,5)

4º) Pacífico, 24 (8)

5º) Bahiense, 23 (9)

6°) Pueyrredón, 22,5 (8,5)

7º) L.N. Alem, 21 (8)

8º) Estrella, 20,5 (7,5)

9º) Estudiantes, 20,5 (9,5)

10º) Liniers, 18,5 (7,5)

11º) 9 de Julio, 18 (7)

12º) San Lorenzo, 17 (6)