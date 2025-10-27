Juan Manuel Bicondoa y qué lo motiva a Altense para el cruce con Barrio Hospital en playoffs

Altense fue el último clasificado a playoffs de Segunda y cruzará con Barrio Hospital, el número 1.

"Después del primer tramo que tuvimos, el objetivo era intentar meternos en playoffs y mejorar un poco el funcionamiento del equipo", reconoció Juan Manuel Bicondoa.

El verde perdió con Comercial el viernes, venció a Velocidad el domingo y este martes inicia los cuartos.

"Las piernas llegan medio justas", reconoció el alero, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Y agregó: "Ayer después del partido hicimos un poco de hielo con el profe, pero el cronograma tan ajustado hace que las piernas pesen un poco más. Igual, siempre es motivante jugar contra el uno. Pensaremos en las piernas el miércoles, je".

Altense pudo haber evitado a Barrio Hospital si le ganaba el viernes a Comercial, en el play in entre 7º y 8º.

"Tuvimos partidos competitivos con todos los de arriba y si hubiésemos podido elegir quizás elegíamos a otro, pero bueno. Nos motiva que los dos partidos que jugamos con ellos no nos pasaron por arriba. Creo que estamos preparados para afrontarlo de la mejor manera", avisó Bicondoa.

Altense no pudo en este segundo tramo con los cinco de arriba.

"Cuando conocimos el fixture, sabíamos que nos quedaban para lo últimos los que se suponía estarían arriba y por ahí los íbamos a sufrir y así fue", reconoció.

"Pagamos caro el arrastre y uno no quiere poner excusas, pero en el primer tramo nos pasaron muchas cosas y el colchón que nos quedó para el segundo no alcanzó tanto", opinó.

Bicondoa también habló de lo que genera ser uno de los dos equipos de Punta Alta que quedan en competencia, y de la Tercera, la categoría que se viene.

Mirá el video completo: