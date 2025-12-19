Mucho más que un brindis: cómo usar la sidra para realzar la cena de fin de año

La sidra también se convierte en una aliada versátil en la cocina

La sidra es un emblema indiscutido de las fiestas de fin de año. Su lugar en los brindis de Navidad y Año Nuevo está más que ganado, pero su potencial gastronómico va mucho más allá de levantar la copa a la medianoche. Este clásico festivo puede transformarse en un ingrediente clave para realzar sabores, sumar sofisticación a la mesa y acompañar otros momentos especiales del calendario familiar.

En plena temporada de celebraciones, la sidra se convierte en una aliada versátil en la cocina gracias a su equilibrio justo entre dulzor y acidez. Ese perfil la vuelve ideal para carnes, guarniciones y preparaciones dulces, aportando aroma y profundidad sin resultar invasiva.

Uno de los trucos gourmet más valorados es usarla para desglasar: después de sellar carnes como cerdo, pollo o incluso pescado, la sidra permite recuperar los jugos del fondo de cocción y crear una salsa liviana y sabrosa.

También es una excelente opción para marinar. Su acidez suave ayuda a tiernizar las carnes y a potenciar hierbas y especias, logrando platos más jugosos y aromáticos, ideales para menús festivos.

Cómo usar sidra en las guarniciones de Navidad y Año Nuevo

En las guarniciones, la sidra cumple un rol destacado. Verduras salteadas o asadas con un chorrito de sidra adquieren brillo, un delicado sabor frutado y combinan a la perfección con platos principales más contundentes.

Incluso en recetas clásicas, puede reemplazar al vino blanco. En risottos, estofados o salteados aporta un perfil más amable y festivo, ideal para quienes buscan sorprender sin sumar complejidad.

La sidra en los postres

En el terreno dulce, la sidra también se luce. Reducida a fuego bajo, se transforma en un almíbar aromático perfecto para peras, manzanas o duraznos, conectando directamente con los sabores tradicionales de fin de año.

Otra alternativa es incorporarla en masas y rellenos: en budines, tortas o compotas aporta humedad y un aroma sutil que eleva las preparaciones caseras.

Ideas para usar sidra en la cena festiva

• Para marinar carnes blancas y de cerdo.

• Como base de salsas y reducciones.

• En la cocción de verduras y guarniciones.

• Para reemplazar el vino en platos calientes.

• En postres, almíbares y frutas cocidas.

• En masas dulces y rellenos cremosos.

Más allá del brindis, la sidra es un ingrediente que suma identidad, sabor y espíritu festivo a la mesa. Incorporarla en la cocina es un gesto simple y gourmet que puede transformar la cena de fin de año en una experiencia mucho más completa. (NA)