Navidad 2025: el regalo de estar verdaderamente presentes

El ritual de la Nochebuena, ese espacio sagrado de encuentro, es ahora frecuentemente interrumpido por la vibración de un celular. Las miradas se pierden en el brillo de las pantallas, las notificaciones parten las conversaciones a la mitad, y la necesidad de documentar el momento termina por opacar su vivencia plena. Este año, la invitación es hacer una pausa en este ciclo.

Propongo un reseteo digital: no un rechazo a la tecnología, sino una elección valiente a favor de lo humano. Es el gesto simple de dejar el teléfono en otra habitación, recuperar la lentitud de una conversación que no tiene la urgencia de un mensaje pendiente y reaprender el arte de mirar a los ojos sin que la mirada se escape hacia una notificación.

Este acto de desconexión es, en el fondo, un acto de reconexión con la temporalidad humana. La tecnología opera en tiempo real, instantánea, continua e intermitente. El vínculo, en cambio, requiere tiempo lento, dilatado: el tiempo de la confidencia y la memoria. La Navidad, en su esencia, es un festival de ese tiempo lento.

Los adultos somos los arquitectos de este cambio. Los niños aprenden por ósmosis, no por decreto. De nada sirve pedirles que guarden el celular si ven a sus padres o tíos contestando mensajes durante la noche. El ejemplo no es la mejor manera de enseñar; es la única.

El regalo más valioso de esta Navidad no se compra, se ofrece: es nuestra presencia completa, desenchufada y emocionalmente disponible. Es la conexión que no depende del WiFi, sino de la voluntad de mirarnos a los ojos y reencontrarnos, de verdad, en el aquí y ahora.

En un mundo saturado de objetos, la propuesta de regalar con alma supone un cambio de paradigma: pasar de regalar cosas a regalar experiencias compartidas o herramientas para el vínculo. Son regalos que no terminan en el acto de desenvolver, sino que comienzan ahí.

Juegos de mesa con propósito para todas las edades:

SoulTalk: Perfecto para familias con adolescentes, fomenta conversaciones profundas sobre emociones, sueños y miedos. Un puente generacional invaluable.

Carcassone o Cities: Ideales para tardes de verano, enseñan estrategia, paciencia y toma de decisiones en un marco lúdico.

Fonoloco y 1001 Historias: Para familias con niños, desarrollan lenguaje y creatividad mientras todos ríen juntos.

Tetris Tower: Ideal para grandes y chicos (coordinación, atención sostenida, equilibrio, paciencia, pensamiento lógico, resolución de problemas y motricidad fina).

Change de face: Atención, memoria espacial, percepción visual, lógica.

Esquinados: Perfecto para estimular la velocidad de procesamiento y la atención, mientras la familia disfruta de competencias amistosas llenas de risas y desafíos.

Triplets: Es un juego dinámico de observación y velocidad, muy divertido. Ideal para jugar en familia o con amigos.

Para alimentar el alma: libros que dejan huella

Para adultos:

El club de los súper válidos de Mariana Santini: Historias de resiliencia que inspiran conversaciones sobre inclusión y fortaleza humana.

Antes de que seas olvido de Rosario Alfaro: Una novela que invita a reflexionar sobre el perdón y la memoria familiar.

Ludopatía de Débora Blanca: una guía clara para detectar, prevenir y tratar la adicción al juego.

El silencio del niño de Alejandro Calderón: un testimonio crudo y honesto sobre la superación del trauma y el camino hacia la resiliencia.



Para niños:

Colección de Magela Demarco: Libros como “Palabras semilla”, “Un papá con delantal”, “Un pelo de monstruo”, “Un papá intermitente”, “Acá estoy” y “Sola en el bosque”, que abordan temas profundos de duelo, separación, igualdad, prevención de abuso sexual y muchos más, con profunda sensibilidad y empatía, son perfectos para leer en voz alta.

Inti y el Celular: de las escritoras Carina Schwindt y Mariana Fernández, una historia empática sobre el uso responsable de las pantallas, con actividades para compartir en familia.

Abrazando la infancia: de la autora Denise M. Lacoste, tres relatos que enseñan a los niños a identificar situaciones incómodas y ejercer su derecho a decir "no".

Libros mágicos Montessori: una colección diseñada especialmente para que los chicos desarrollen su creatividad, pensamiento crítico y habilidades motoras. Estos cuadernos son la herramienta perfecta para transformar el aprendizaje en una experiencia mágica.

Teo y Ana investigan la historia: serie ilustrada que estimula la atención y el conocimiento histórico mientras se busca y encuentra objetos.



Esta Navidad, el verdadero lujo no será el menú más elaborado o el regalo más costoso. Será el tiempo no fragmentado. La atención indivisa. El coraje de estar, verdaderamente, con y para el otro.

Que estas fiestas nos encuentren menos preocupados por la señal del WiFi y más dedicados a fortalecer la señal más antigua y poderosa: la del corazón humano latiendo en sincronía con otro.

Porque las tradiciones no son el ancla que nos ata al pasado, sino el timón que nos permite navegar el futuro sin perdernos. Esta Navidad, recuperemos la brújula.

Por Mariana Savid Saravia

Psicopedagoga, experta en Ciudadanía Digital, Neuroeducación y Mediación y Convivencia escolar.

M.P. P: 13-5610