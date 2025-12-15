Navidad 2025: cuánto cuesta celebrar y en qué rubros se consiguen alivios

A pocos días de la Navidad, los números vuelven a ocupar un lugar central en la mesa de los argentinos. Cena, decoración y regalos concentran el mayor impacto sobre el presupuesto familiar, en un contexto donde los precios siguen en alza, aunque con matices y oportunidades para quienes saben buscar.

Según un informe reciente de la consultora Focus Market, la canasta navideña en la Argentina se encareció un 27 % respecto de 2024.

El aumento se ubica por debajo de la inflación anual estimada por los analistas relevados por el Banco Central (30,4 %), pero confirma que celebrar sigue siendo un desafío para muchos bolsillos. Aun así, promociones, descuentos y estrategias comerciales continúan marcando los hábitos de consumo.

Decoración: subas moderadas y algunas bajas llamativas

En el rubro decoración, el incremento interanual promedio fue del 12 %. Entre los productos que más aumentaron se destacan los pesebres de nueve piezas (+28 %), los juegos de luces cálidas LED (+27 %) y las guirnaldas verdes (+18 %).

No obstante, también aparecen bajas que llaman la atención: las coronas navideñas registraron una caída del 17 % y los sets de 24 adornos retrocedieron un 29 % frente al año pasado. En total, el costo de los ocho artículos relevados pasó de $377.504 a $423.955.

Mesa navideña: los clásicos, cada vez más caros

En alimentos, las subas fueron más marcadas. Lideran el ranking la torta española de frutos secos (+47 %), el pan dulce con frutas (+44 %) y el turrón blando de almendra (+38 %). En el otro extremo, con variaciones más contenidas, aparecen el pan dulce con chips de chocolate (+9 %), las garrapiñadas de maní (+7 %) y el champagne (+1 %).

En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025. Entre los precios actuales se destacan:

• Torta española de frutos secos 200 g: $24.920

• Pan dulce con frutas 400 g: $5.750

• Turrón español blando de almendra 200 g: $13.500

• Champagne 750 cc: $9.980

• Garrapiñadas de maní 80 g: $1.350

Regalos: aumentos por debajo de la inflación

En el capítulo regalos, los precios muestran un encarecimiento general, aunque menor al ritmo inflacionario. La indumentaria aparece como uno de los rubros más contenidos, impulsada por la acumulación de stocks y la competencia con productos importados. Según el INDEC, la categoría Prendas de vestir y calzado subió 14,1 % entre enero y noviembre, y desde la Fundación Pro Tejer señalaron que se trata del sector con menor crecimiento anual en materia de precios.

Algo similar ocurre en la industria del juguete. Desde el sector advierten que hay "precios por debajo de lo sostenible" y destacan que todavía es posible encontrar opciones accesibles desde $3.000, como sets de masas para modelar, bloques, autos de plástico, torres apilables, naipes o baldes de playa para primera infancia. (NA)