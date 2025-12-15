El Gobierno emitió deuda por más de $32 billones y US$3.500 millones: los detalles

Las secretarías de Finanzas y de Hacienda autorizaron la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública y la ampliación de emisiones existentes por un monto total que supera los 32 billones de pesos y los 3.500 millones de dólares, según se publicó hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 63/2025.

La norma habilita la colocación de cinco nuevos instrumentos en la licitación realizada el 11 de diciembre: una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026 por hasta 8 billones de pesos de valor nominal original; dos letras capitalizables adicionales con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027 por hasta 5 billones cada una; y dos instrumentos con ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) por montos equivalentes.

Paralelamente, la resolución autoriza ampliaciones de emisiones previas: la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 se amplía hasta 4,3 billones de pesos; la Letra con ajuste CER al mismo vencimiento alcanza los 5 billones; la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 se amplía a 4,8 billones; y la Letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento en abril de 2026 se incrementa hasta 3.555 millones de dólares.

De acuerdo con los considerandos, las emisiones se realizan en el marco del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes para el ejercicio 2025.

Los instrumentos ofrecen distintos perfiles de rendimiento según su indexación, incluyendo tasas capitalizables determinadas por licitación, ajuste por inflación (CER) y cobertura cambiaria. (NA)