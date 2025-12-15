Liga de Suárez: Automoto se metió entre los cuatro mejores del Clausura

Por la vía de los penales, Automoto se Tornquist avanzó a las semifinales del certamen Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Como local, el azulgrana de Sergio Martínez superó desde los 12 pasos a Racing de Carhué por 5 a 4, tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios.

En la definición, Arturo Peralta, Carlos Henneberg, Kevin Muzzolón, Kevin Carrizo y Joaquín Giménez anotaron para Automoto.

Para Racing facturaron Emilio Romero, Lautaro Lobo, Juan Perotti y Eduardo García, mientras que Facundo Rapetti desvió su disparo.

El rival del elenco de Tornquist será el El Progreso, que también avanzó por la misma vía.

El elenco de Santa María dejó en el camino a Deportivo Argentino de Pigüé por 5 a 3, tas empatar 1 a 1 en los 90 minutos.

Joaquín Solay puso en ventaja al Depo, mientras que Julián Werner lo igualó para los de la Colonia.

Para El Progreso facturaron Francisco Schroh, Lucas Machain, Matías Giménez, Tomás Prediger y Julián Werner, mientras que para Deportivo Argentino anotaron Valentín Otondo, Tomás Pollak y Tobías Albornoz, mientras Juan Stefanof le atajó el remate a Tomás Prost.

Por el otro lado de la llave, chocarán Club Sarmiento de Pigüé --ganador del Apertura-- y San Martín de Carhué.

Los pigüenses vencieron a Blanco y Negro de Coronel Suárez 2 a 0, con goles de Marcos Litre --luego expulsado-- y Maximiliano Graff.

Finalmente, San Martín de Carhué dejó en el camino a Deportivo Rivera, también por penales (8 a 7) tras igualar 1 a 1 en el período regular.

Leandro Leguizamón puso en ventaja a los Calvos, mientras que Alan Vera lo empardó para el Depo.

En los penales, para San Martín convirtieron Gustavo Actis, Juan Emilio Calzetta, Leandro Leguizamón, Pedro Barreiro, Agustín Piñero Da Luz, Juan Ignacio Calzetta, Diego López y Rafael Moyano, en tanto el arquero Marcelo Córdoba le atajó el tiro a Camilo Puefil y Ariel Ríos erró.

Para Deportivo Rivera acertaron Nicolás Fabero, Arístides Ferreyra, Laureano Cabral, Alan Vera, Martín Torres, Alejandro Ramírez y Lucas Parodi, mientras el arquero Martín Montiel atajó los remates de Joaquín Zangara, Bautista Ferrari y Matías Echaide.