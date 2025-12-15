Jugaron 114 segundos, la serie quedó 1-1 y hoy vuelven a medirse en la final del Prefederal

Caliente está la serie entre Pacífico de Neuquén y Pérfora de Plaza Huincul -donde juega el bahiense Santiago Candia y Georgina Fornetti es asistente-, la cual determinará un ascenso a la Liga Federal.

La misma comenzó con triunfo de los neuquinos, como locales 100 a 93, jugando a puertas cerradas.

En la revancha, en Plaza Huincul, cuando se imponía el local 81 a 74, restando 1m54 el partido fue suspendido, cuando Gustavo Maranguello (quién jugó en Sportivo Bahiense), recibió un empujón de un rival y cayó debajo del tablero. En ese momento, un espectador ubicado en la platea tomó la pelota y se la lanzó al jugador. El jugador visitante acusó el golpe y ya no se jugó más.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras los descargos correspondientes, el Tribunal resolvió sancionar con 15 fechas de suspensión al espectador local, identificado como Diego Wagner.

A la vez, un integrante de la mesa de control, según el informe reconocido como Maximiliano Caparrós, agredió a un integrante del cuerpo técnico visitante. Al agresor le aplicaron tres partidos de suspensión.

Se sumó, a la pena, multas para ambos clubes, mientras que Pérfora, por ser el organizador, tuvo que hacerse cargo de los gastos de logística y traslado de la delegación visitante para afrontar estos 114 segundos.

Lo cierto es que en la reanudación, se completó con triunfo de Pérfora, 96 a 85.

Esta noche, desde las 21.30, se juega el tercero de la serie -al mejor de cinco- en El Viejo Ramírez, de la capital neuquina.