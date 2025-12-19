Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

La ciudad.

Hallaron un vehículo volcado y sin ocupantes en El Caldén y Della Valle

El hecho ocurrió poco después de las 7. No se encontraban personas en el interior del rodado al arribo de los equipos de emergencia.

El vuelco de un vehículo se produjo esta mañana, alrededor de las 7, en la intersección de El Caldén y Della Valle, del barrio Villa Gloria. Al arribar los servidores de emergencia, el rodado se encontraba sin ocupantes.

En el lugar trabajó personal policial, de Control de Tránsito y la guardia de Defensa Civil, quienes realizaron las tareas preventivas correspondientes para asegurar la zona y ordenar la circulación vehicular.

Hasta el momento, no se informaron personas lesionadas ni las causas del siniestro, las cuales serán materia de investigación por parte de las autoridades intervinientes.

