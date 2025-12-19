Hallaron un vehículo volcado y sin ocupantes en El Caldén y Della Valle

El vuelco de un vehículo se produjo esta mañana, alrededor de las 7, en la intersección de El Caldén y Della Valle, del barrio Villa Gloria. Al arribar los servidores de emergencia, el rodado se encontraba sin ocupantes.

En el lugar trabajó personal policial, de Control de Tránsito y la guardia de Defensa Civil, quienes realizaron las tareas preventivas correspondientes para asegurar la zona y ordenar la circulación vehicular.

Hasta el momento, no se informaron personas lesionadas ni las causas del siniestro, las cuales serán materia de investigación por parte de las autoridades intervinientes.