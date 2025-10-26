Altense es el último clasificado a los playoffs de Segunda y cruzará con Barrio Hospital

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Altense finalizó en el octavo puesto y se convirtió en el último clasificado a playoffs del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau, al vencer esta noche a Velocidad, 59 a 52, en el play in entre el perdedor de 7º-8º y el ganador de 9º-10º.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esta manera, el equipo puntaltense será rival de Barrio Hospital, por los cuartos de final, que comenzarán mañana lunes con el adelanto Argentino (2º)-Comercial (7º), a las 20.15 en el Ardubilio Severini.

En tanto, las otras series empezarán el martes, con Barrio Hospital (1º)-Altense (8º); El Nacional (3º)-Ateneo (6º) e Independiente (4º)-Sportivo Bahiense (5º).

Mucho tuvo que batallar el verde para sacarse de encima a un rival combativo, que tuvo capacidad de dar vuelta un trámite adverso en el comienzo, metió un parcial de 11-0 y pasó al frente 30 a 26.

Aunque Altense, si bien no pudo establecer amplias diferencias, encontró respuestas sobre el final para lograr la clasificación.

Juan Manuel Bicondoa fue el principal goleador, con 13 puntos (3-3 en triples), Bruno D'Amico bajó 10 rebotes, anotó 9 puntos y sumó 2 asistencias y 2 recuperos.

En un trámite sumamente parejo, el azulgrana sintió la ausencia del lesionado Pedro Pérez Pavón, y aunque le tocó despedirse de la temporada, cumplió redondeó un muy buen torneo.

Valentín Periga tuvo un positivo ingreso, completando 14 puntos; Franco Berdini tomó 9 recobres y dio 4 asistencias; Sebastián Dutari convirtió 15 puntos y bajó 4 rebotes, mientras que Agustín Icasto completó 13 puntos y 6 rebotes.

La síntesis:

Altense (59): M. Ortega (9), J.M. Bicondoa (13), B. Baier (3), B. D'Amico (9), N. Zanabria (6), fi; D. Agalupe (11), L. Jaimes (7), M. Simoncini (1), Nahuel Altamirano y J. Gómez. DT: Nicolás Altamirano.

Velocidad (52): S. Dutari (15), F. Berdini (1), M. Montes, A. Calderone (6), A. Icasto (13), fi; S. Abenel, G. Berdini (3), V. Périga (14) y J. Barco. DT: Alan Rava.

Cuartos: Altense, 17-13; 29-32 y 45-43.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.

Cancha: Armando Traini (Altense).