Básquetbol.

Dos bahienses gritaron campeón en el Sudamericano U17 Femenino de Paraguay

La albiceleste, con Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, superó en la final a Venezuela, por 67 a 46.

El seleccionado argentino U17 femenino se consagró campeón aplastando en la final a Venezuela, por 67 a 46 y se llevó de Paraguay la clasificación a la AmeriCup 2026,

Fueron integrantes de la albiceleste las bahienses Isabella Roldán (10m05, con 2 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y un recupero) y Delfina Álves da Florencia (4m45, con 4 rebotes), ambas jugadoras de 9 de Julio.

Argentina ganó de punta a punta el torneo disputado en Asunción, dominando en casi todos los partidos.

En este último tuvo un primer tiempo arrollador, con una defensa presión bien alta, confundiendo a un rival que nada pudo hacer y se vio, al término del primer cuarto, 28 a 6 abajo y en el entretiempo, 50 a 21.

Además del gran trabajo defensivo, Argentina tuvo altísima efectividad y sacó 30 de luz en apenas 13m35, con 6-12 en triples, 8-12 en dobles y 5-6 en libres.

Si bien restaba mucho por recorrer y Venezuela en el complemento se impuso 25 a 17, había sido demasiada la diferencia establecida por Argentina.

Las estadísticas completas del partido

En el tercer lugar quedó Paraguay, que venció a Brasil, 49 a 43; quinto se ubicó Colombia, al derrotar a Chile, por 63 a 52 y séptimo se ubicó Ecuador (con la bahiense Laura Cors como DT), tras superar a Uruguay, 53 a 49.

Premios

Sofía Novoa y Santina Cherot integraron el quinto ideal del torneo.

En tanto, la MVP del torneo resultó Sofía Novoa.

Mirá el partido completo:

