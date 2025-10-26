Fresco e inestable: cómo será el tiempo el lunes en Bahía Blanca

Una jornada fresca y con ocasionales precipitaciones es la que aguarda este lunes en Bahía Blanca.

Según se informó desde Satelmet, la máxima del día apenas alcanzará los 14 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será frío con cielo parcialmente nublado; el viento será moderado con ráfagas de intensidad regular del sector sur y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima del domingo será de 5 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco con ocasionales precipitaciones débiles. El viento

tendrá intensidad moderada del sudeste; el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas se dará la máxima del lunes, con 14 grados centígrados.

La noche será fría con nubosidad variable. Se estima para medianoche una temperatura de 8 grados centígrados.