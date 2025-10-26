Martín Seefeld habló sobre la vuelta de Los Simuladores en La Noche de Mirtha

Martín Seefeld fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha y fue consultado por la diva sobre la vuelta de Los Simuladores, programa que fue un éxito en la pantalla chica.

“Los derechos los tenían una plataforma y un canal (Telefe), que finalmente no lo pudieron hacer. Estamos en eso, queremos hacerlo porque ya está escrito el libro”, explicó el actor.

“Yo no salía de casa para verlos, era maravilloso”, dijo Mirtha. Por otra parte, Seefeld aseguró que no existen problemas entre sus colegas de ficción, frente a los rumores que habían circulado en el pasado sobre un posible conflicto entre ellos. “Nos queremos mucho, después cada uno ve la profesión de distinta manera y eso es respetable”, aclaró.

“Me sorprende mucho que los chicos de 13 años se junten con sus padres, que lo vieron en su momento y lo sigan viendo. Es emocionante”, agregó.

Finalmente, frente al reclamo de los actores presentes en la mesa, que mostraron su descontento por la falta de ficción en la televisión argentina, Mirtha decidió romper el clima y bromeó: “Pero la Chiqui sigue, pasan dramas, comedias, musicales y la Chiqui sigue”. (NA)