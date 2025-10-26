Argentina, con dos bahienses en el equipo, juega la final del Sudamericano U17 Femenino

Argentina y Venezuela son los finalistas del Sudamericano U17 Femenino que se disputa en Asunción, partido que se juega este domingo, desde las 20, en el Arena UENO COP.

Las chicas argentinas lograron la clasificación a la Americup U18 2026.

En la victoria albiceleste en semifinales frente al local Paraguay, por contundente 71 a 47 participó la bahiense Isabella Roldán (5m03), mientras que no ingresó Delfina Álves da Florencia, jugadoras de 9 de Julio.

En la otra semifinal, Venezuela superó a Brasil, por 67 a 52.

La última jornada comienza a las 12.30, con Uruguay-Ecuador, por el séptimo puesto; a las 15, Chile-Colombia, por el quinto; desde las 17.30, Paraguay-Brasil, por el tercero, cerrando la final, desde las 20.

Argentina llega invicta a este cruce, tras ganarle en la fase de grupos Uruguay, Brasil y Ecuador, y en semifinales al local.

Lo mismo Venezuela, que aún no perdió, aunque jugó un partido menos porque en el grupo eran cuatro equipos.

Mirá el partido semifinal completo: