Serebrios festeja sus 35 años a puro punk rock

La banda festeja su cumple a lo grande

La banda bahiense Serebrios cumplirá 35 años de actividad y lo conmemorará con un recital el sábado 8 de noviembre, a las 20, en el Complejo Bailotage, ubicado en avenida Colón 550.

Formados en 1990 en el barrio Sánchez Elía, Serebrios es considerada una de las agrupaciones representativas del punk rock local. A lo largo de su carrera, mantuvo un estilo caracterizado por la energía en escena y letras con referencias a la vida cotidiana y al humor popular.

En el espectáculo aniversario, que es apto para todo público, participará como artista invitado Cristian Raiz, con su soundsystem reggae-rasta.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio TicketBahia. La primera preventa incluye 100 localidades a $10.000.