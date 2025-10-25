Denuncia de abuso en Saldungaray: las madres de las víctimas realizaron una marcha

Se realizó en Saldungaray una marcha pidiendo por el avance de la causa del exconcejal de Tornquist, Matías "Cayu" Rojas, acusado de abuso sexual de menores.

Hasta el momento el fiscal de delitos sexuales bahiense, Marcelo Romero Jardín, recibió e investiga 6 denuncias en las que se señala a Rojas como autor de ultrajes a chicas de entre 8 y 15 años de edad.

Las madres de las supuestas víctimas continúan reclamándole al municipio de Tornquist asistencia psicológica para ellas, al tiempo que denuncian falta de respuestas por parte de las autoridades.

"No estoy disconforme con la justicia, son procesos largos pero la espera, desespera. Nosotros sufrimos", mencionó -días atrás- en diálogo con LU2 una de las madres denunciantes.

En tanto, la mujer refirió que "ya se hizo la Cámara Gesell el lunes pasado, cinco de ellas declararon y ahora estamos esperando los informes psicológicos para ver cómo sigue avanzando la causa". En tanto, afirmó que la pericia del exconcejal está programada para el 18 de noviembre.