Abusos en Saldungaray: las madres de las víctimas reclaman ayuda psicológica

Rojas es investigado por aparentes abusos sexuales contra niñas en Saldungaray.

Los ánimos están cada vez más caldeados en Saldungaray desde la denuncia contra el ahora exconcejal Matías Agustín Rojas, señalado como autor de presuntos abusos sexuales en perjuicio de seis niñas.

Es que las madres de las supuestas víctimas continúan reclamándole al municipio de Tornquist asistencia psicológica para ellas, al tiempo que denuncian falta de respuestas por parte de las autoridades.

En paralelo las cinco denunciantes organizan una marcha para exigir el rápido esclarecimiento de los hechos que involucran a "Cayu" Rojas.

La manifestación se programó para este sábado, desde las 16, en aquel pueblo tornquistense.

"Hace más de un mes y medio que llevamos esto a la comisaría. El mes pasado terminamos con las cámaras Gesell (a las menores al parecer abusadas) y estamos esperando una imputación y una detención. Sobran pruebas para que este tipo (en referencia a Rojas) esté detenido", opinó una de las mujeres.

Testimoniales

Una de las mamás de las chicas prestó declaración testimonial ayer, en el marco de la causa que investiga el fiscal de delitos sexuales bahiense, Marcelo Romero Jardín.

Está previsto que durante los próximos días declaren las otras madres para ratificar y ampliar la denuncia que radicaron semanas atrás contra el exedil tornquistense.

"Llaman de a una mamá a declarar y se están demorando con todo. Mientras tanto, seguimos sin recibir asistencia psicológica", remarcó la fuente consultada por La Nueva.

"Ayer nos juntamos a hablar con el intendente (de Tornquist, Sergio Bordoni), pero no nos escuchó ni quiso discutir el tema", finalizó la entrevistada.

Rojas ejercía la presidencia del bloque Unión por la Patria en el Concejo Deliberante de Tornquist.