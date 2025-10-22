Esclarecen el robo a una marmolería: allanamiento y detenido

En el marco de un allanamiento, un hombre fue detenido por el robo a una marmolería ubicada en Tucumán 678.

El procedimiento, dispuesto por la Justicia de Garantías, a pedido de la UFIJ Nº 7, estuvo a cargo de personal de la comisaría Segunda y permitió la aprehensión de Raúl Coria, de 40 años.

Coria fue arrestado en su vivienda de Juan Molina 1.946.

Víctima del robo fue Hernán Labataglia (50), propietario de la marmolería, quien dio cuenta que días atrás le habían forzado un portón para sustraerle herramientas varias, entre ellas una cortadora de cerámica que tiene un valor de unos 3 millones de pesos.

Esta última maquinaria fue recuperada por la Policía en la casa de Coria, quien cuenta con varios antecedentes penales por delitos contra la propiedad, según informaron desde la seccional Segunda.