El Sub 15 de la Liga del Sur arranca la final en Tandil en busca del bicampeonato

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur se mide esta tarde ante su par de Tandil, por el partido de ida de la final Torneo Federal que organiza la Federación Bonaerense Pampeana Sur.

El partido se jugará desde las 20 en el estadio municipal General San Martín, donde el combinado juvenil -con otra camada- se consagró campeón el año pasado (ver abajo).

Los dirigidos por Federico Nieto viajaron ayer desde Bahía, a la espera del duelo de esta noche.

Tras este juego, la revancha para definir al campeón se disputará la próxima semana en Bahía, tras definir las localías por sorteo.

El combinado juvenil de nuestro medio llegó a esta instancia invicto, luego de ganar todos los partidos de la fase de grupos y quedarse con la semifinal por penales.

En la primera fase, la Liga derrotó sucesivamente a Coronel Pringles (5 a 0 y 2 a 0), Tres Arroyos (3 a 1 y 3 a 0) y Olavarría (5 a 3 y 2 a 1).

Mientras que en el primer cruce eliminó a Azul desde los 12 pasos (4 a 2), luego de empatar 0 a 0 en la ida y 1 a 1 en la revancha.

Tandil, en tanto, llegó a la final luego de dejar en el camino a General Madariaga por penales (5 a 4) tras igualar sin goles en la ida y también en la revancha.

*A vos te conozco

La Liga del Sur y Tandil definirán el título por segundo año consecutivo, tras la definición de 2024.

La edición pasada, el combinado de nuestro medio dio la vuelta olímpica como visitante, al imponerse por penales (4 a 2), luego de ganar la ida por 2 a 0 y perder la revancha por 2 a 0.

*Los elegidos

Los jugadores elegidos para la final son: Francesco Magariños, Valentín Theaux, Santino Castiglioni, Sebastián Lanari, Lautaro Cruz Delgado, Lázaro Henkel, Ian Meriño, Benjamín Mordeglia, Francesco Biggi, Gino Diomedi, Thiago Peña, Ángel Dumrauf, Valentín Hormazabal, Gonzalo Fernández, Agustín Schell, Thiago Bedolla, Lautaro Arango, Lucas Busachelli y Benjamín Garzón.

Mientras que el cuerpo técnico lo componen Federico Nieto, Roberto Gauna, Hugo Ríos, Pablo Sánchez, Fabián Tourn, Diego Verdugo y Oscar Manganaro.