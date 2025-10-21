Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

16.1°

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

16.1°

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

16.1°
La ciudad.

Allanaron tres viviendas, encontraron droga y aprehendieron a dos personas

El procedimiento surgió de tareas investigativas del GTO, incluyendo transcripciones telefónicas y filmaciones, así como un allanamiento anterior realizado el pasado 25 de septiembre.

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, la Policía llevó a cabo hoy tres allanamientos en diferentes ubicaciones de la ciudad y como resultado fueron aprehendidas dos personas.

Se trata de Gastón Damián Coria (24 años) y Carolina Daniela Pinchulef (35), a quienes se les secuestraron un teléfono celular, 16 envoltorios de nylon fraccionados de cocaína (bochas), recortes de nylon para fraccionamiento y dinero en efectivo.

 

Los operativos tuvieron lugar en las calles Legión Italiana al 100, de General Cerro -allí se secuestraron dos teléfonos celulares; Posta Rolando al 3400 (un teléfono celular y una balanza de precisión) y Roca al 1800, donde se procedió a la detención de Coria y Pinchulef.

Interviene la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio (UFIJ) 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a la vez que los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE