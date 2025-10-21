Allanaron tres viviendas, encontraron droga y aprehendieron a dos personas

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, la Policía llevó a cabo hoy tres allanamientos en diferentes ubicaciones de la ciudad y como resultado fueron aprehendidas dos personas.

Se trata de Gastón Damián Coria (24 años) y Carolina Daniela Pinchulef (35), a quienes se les secuestraron un teléfono celular, 16 envoltorios de nylon fraccionados de cocaína (bochas), recortes de nylon para fraccionamiento y dinero en efectivo.

Los operativos tuvieron lugar en las calles Legión Italiana al 100, de General Cerro -allí se secuestraron dos teléfonos celulares; Posta Rolando al 3400 (un teléfono celular y una balanza de precisión) y Roca al 1800, donde se procedió a la detención de Coria y Pinchulef.

Interviene la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio (UFIJ) 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a la vez que los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.