Encontraron con vida a Paola Lens, la argentina que había desaparecido en España

La madre de Paola Mariana Lens, la argentina de 26 años que viajó a España para trabajar de niñera y había desaparecido, confirmó este miércoles que recibió una llamada donde le avisaron que encontraron bien a su hija.

Desde la Embajada de Argentina en España confirmaron que la chica se presentó voluntariamente en la comisaría y dijo que había establecido una "desconexión voluntaria".

Así lo informó Gabriela a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta de su casa mientras ella salía para el aeropuerto de Ezeiza, desde donde tomará un vuelo para viajar a Palma de Mallorca, donde se encuentra Paola.

"No sé más nada, me dijeron eso, que estaba en la comisaria y que cuando llegue los llame", explicó Gabriela, quien no pudo hasta el momento hablar con su hija ni recibió demasiadas precisiones en ese llamado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, la madre expresó "alivio" por el llamado, luego de más de una semana de incertidumbre sobre el paradero de su hija, que se encontraba incomunicada y despertó las alertas de la Guardia Civil española y la Policía Nacional.

El vuelo de Gabriela estaba programado desde ayer y, consultada respecto de si planea traer de regreso a su hija a la Argentina, ella expresó el deseo de "encontrarnos y charlar" con Paola. "Tiene 26 años, tendremos que hablar y vemos", agregó.

En el día de ayer, la madre de Paola se presentó en la Cancillería y formalizó el pedido de búsqueda de paradero de su hija, según informó Sebastián Laino, ministro consejero de la embajada argentina ante el Reino de España. Así fue como se activó el protocolo que pudo dar con la joven argentina.

Lens viajó a principios de octubre hacia España para trabajar como niñera en Palma de Mallorca. La joven de Villa Devoto llegó el 6 de octubre al país europeo pero a los pocos días se le perdió el rastro. Desde el 14 no se sabía nada de ella, cuando tuvo el último contacto con su familia.

Ante el desesperado pedido de ayuda de su familia y amigos para dar con el paradero, ayer apareció un misterioso mensaje en redes sociales que la familia descreyó.

En su cuenta de Instagram, la joven pidió que desestimen las tareas en búsqueda de su paradero. "Agradezco todos sus mensajes", comienza el mensaje difundido y subraya con mayúsculas: "¡Yo estoy bien!".

Luego, la publicación, supuestamente escrita por Lens, indica que está "trabajando con chicos y muy bien" en Palma de Mallorca. Su familia, sin embargo, descree que haya sido ella la autora del mensaje.

"Me hicieron llegar audios y videos que no son ciertos y quiero decir que nada es más alejado de la realidad. Yo estoy bien. Nunca pasó nada más de estar un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. Por favor, dejen de divulgar informaciones falsas", cierra el mensaje, el cual no tiene fotos ni video de la joven.

Ayer, la madre de Paola contó que la joven llegó a España en perfecto estado, pero que desde hace una semana que no pueden contactarla. "No sabemos qué le pasó. Si es que está mal anímicamente o si fue una víctima más de trata. No sabemos nada", contó Gabriela preocupada.

La familia sospechaba que Paola haya sido engañada, que la familia alemana que la contactó no fuera tal o incluso un secuestro.

En una charla con Crónica TV, la mujer detalló: "Veníamos teniendo conversaciones fluidas a diario. Pero, el martes 14 la conversación se cortó, y el último sábado desinstaló su WhatsApp. Además, bloqueó a varios de sus contactos en Instagram, entre ellos los familiares. Desde ahí sospechamos que algo malo le pasó".

Según informaron los familiares, no era la primera vez que Lens viajaba al exterior por ofertas laborales. El año pasado hizo lo mismo, pero hacia Inglaterra.

Gabriela también comentó que Paola tuvo contactos con algunas personas cercanas, pero que fueron "raros".

"Se contactó con algunas amigas, pero videollamadas cortas de 30 segundos. Estaba con una persona a la que no conocían, aunque ella decía que estaba todo bien. Las amigas me contaron que la veían nerviosa y que en varias oportunidades no le atendían los llamados", señaló Gabriela. (Clarín)