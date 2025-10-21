Una joven argentina viajó a España por trabajo y ahora lleva una semana desaparecida
Paola Mariana Lens, de 26 años, tuvo una llamada telefónica con su amigo y fue aún más preocupante.
La joven argentina Paola Mariana Lens, de 26 años, lleva una semana desaparecida tras haber viajado a España por una supuesta propuesta laboral como niñera y su último contacto comprobado fue el diálogo con un amigo europeo que, entre sollozos, generó aún más preocupación.
La oriunda de Villa Devoto partió con la promesa de trabajar como niñera en Palma de Mallorca y los familiares no recibieron más novedades suyas desde el 14 de octubre.
Lens fue contactada por una supuesta familia alemana que se había radicado en la ciudad, sin embargo, en las últimas horas se conoció un audio donde, con la voz quebrada, le contó a un amigo: “Estoy super bien en Mallorca”.
Ante esto, el joven le preguntó: “¿Y por qué estás en Mallorca, gorda?”. De manera escueta, ella sostuvo dubitativa: “Porque me vine acá, porque me salió laburo acá”. Pero su interlocutor no se dio por vencido: “Vale, vale, escúchame una cosa, voy a ir para Mallorca, así nos vemos. ¿Qué te parece?”.
Del otro lado, sólo se escucharon sollozos y el hablante retomó: “¿Amiga? Voy a Mallorca. Escucha”. Pero ella entre lágrimas negó: “No tenés que hacer esto”.
“Sí. ¿Cómo que no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre, amiga. Escúchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá”, sostuvo el amigo.
Por su parte, Lens reveló: “Estoy en Palma”. El interlocutor preguntó lo que ahora es un misterio, el cambio de su número de teléfono: “Vale, y te hago una pregunta... ¿Por qué cambiaste el número?”, pero Mariana no contestó.
“Amiga, ¿sabés que te quiero? Te extraño mucho. Necesito que estés acá conmigo. Te necesito”, cerró su amigo. (NA)