Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

17.8°

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

17.8°

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

17.8°
Deportes.

Metió rebaje: Franco Colapinto dejó atrás la polémica con Gasly y jugó para Alpine

El piloto argentino se refirió a lo sucedido el pasado domingo en Estados Unidos.

Alpine difundió declaraciones de Franco Colapinto luego del polémico sobrepaso a Pierre Gasly el pasado domingo en el Gran Premio de Estados Unidos.

"Con respecto a la superación que realizó sobre su compañero Pierre Gasly en el tramo final de la carrera, y tras una orden desde boxes de Steve Nielsen para que «mantengan posiciones» con el francés por delante del pilarense, en el 17° lugar, el argentino admitió que fue tratado en el seno del equipo de Enstone y 'quedó aclarado'", explicó la escudería.

"El otro tema del domingo se trató internamente y está claro que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase. Todos avanzamos juntos hacia el mismo objetivo: mejorar con cada sesión y cada fin de semana de carreras", señaló Franco Colapinto.

 

"Ahora tengo ganas de ir a Ciudad de México, donde el ambiente siempre es fantástico. Será genial sentir tanta emoción. Aunque la altitud del circuito supone un reto adicional, tengo muchas ganas de volver a la pista frente a un público tan excepcional", manifestó el piloto argentino, quien se enfoca en la pista mexicana de 4.303 metros y que se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar".

Esta aclaración de la escudería llegó el día previo a la jornada en la que podría quedar confirmada la participación de Colapinto en la Fórmula 1 durante la temporada 2026.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE