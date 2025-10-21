Locura por Racing en Río: una multitud recibió al plantel con la ilusión de la Copa Libertadores

La ilusión de Racing llegó a Río de Janeiro. El plantel de La Academia arribó a la ciudad brasileña para disputar la ida de la semifinal de la Copa Libertadores este miércoles a las 21.30 en el Maracaná y contra Flamengo. El director técnico Gustavo Costas llevó a todos los jugadores que tenía a disposición, entre los que se destacan algunos regresos importantes.

En la llegada del plantel al hotel donde concentrará en Río de Janeiro, una multitud de hinchas de Racing fue a recibirlo y a demostrarle su apoyo de cara al duelo ante Flamengo en el Maracaná.

Hubo bengalas y cánticos con el pedido de la Copa Libertadores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la llegada del plantel al hotel donde concentrará en Río de Janeiro, una multitud de hinchas de Racing fue a recibirlo y a demostrarle su apoyo de cara al duelo ante Flamengo en el Maracaná. Hubo bengalas y cánticos con el pedido de la Copa Libertadores.

Hoy se dio a conocer la lista de convocados por el entrenador con la vuelta de varios de los que estaban en recuperación de distintas lesiones, varios de ellos claves en el equipo titular. Gabriel Rojas es el caso más relevante.

El lateral izquierdo sufrió una lesión muscular en la victoria ante Banfield poco más de una semana atrás y, luego de realizar hasta triple turno para exigirse, pudo entrenar a la par de sus compañeros y lo esperarán hasta último momento.

Por otro lado, Santiago Sosa, el eje entre la defensa y el mediocampo, también se perdió los últimos compromisos de Racing y, si bien todavía no estuvo junto al resto del plantel en las prácticas, se subió al avión y apunta a ocupar un lugar en la línea de tres zagueros.

Otro caso destacado es el de Facundo Mura. El defensor por derecha, que parece haberle ganado el puesto a Gastón Martirena, dejó atrás un traumatismo y podría ir desde el arranque, tanto por derecha como por izquierda si Rojas no está para jugar.

En el ataque, a Adrián Martínez, que volvió a sumar minutos ante Aldosivi luego de una pequeña molestia y será titular pero deberá cuidarse ya que está al límite de amarillas, se le suma Santiago Solari, que viene de recuperarse de una lesión muscular que sufrió en los cuartos de final ante Vélez. Por último, Gabriel Arias, hoy suplente de Facundo Cambeses pero referente y capitán, ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

La probable formación del cuadro argentino: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, o Ignacio Rodríguez o Mura; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.