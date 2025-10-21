Prefectura encontró el cuerpo de un hombre en aguas del río Negro

Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) halló este martes un cuerpo en aguas del río Negro, en las inmediaciones de la balsa Guardia Mitre, a unos 75 kilómetros de la ciudad de Viedma, aunque por el momento las autoridades no lograron identificarlo.

El comisario Gustavo Rodríguez informó a la prensa local que el hallazgo se produjo durante un rastrillaje ordenado por la Fiscalía, que investiga dos denuncias: la desaparición de un joven de 20 años y una causa de abigeato en la que se busca a un sospechoso, quien habría intentado escapar cruzando el río.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal (MPF), una de las denuncias corresponde a la familia de Carlos Alberto Tomasini, oriundo de Viedma, quien fue visto por última vez el 8 de octubre en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio San Martín. En tanto, la segunda línea de investigación se vincula a un hombre prófugo por robo de ganado, cuyo paradero se desconoce desde hace varios días.

El cuerpo fue avistado durante un recorrido fluvial, pero hasta el momento, no se pudo determinar la edad del fallecido ni las circunstancias de su muerte. Por lo tanto, este miércoles se llevará a cabo la autopsia. (NA)