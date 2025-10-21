Un obrero sufrió lesiones graves al caer por el hueco de un ascensor

Un obrero debió ser hospitalizado con heridas graves tras sufrir, esta mañana, una caída mientras realizaba trabajos en el piso 10 de un edificio en construcción ubicado en la zona céntrica.

El incidente, según confirmaron fuentes oficiales, se produjo en la avenida Alem al 300 cuando, por causas que se tratan de establecer, la víctima, identificada como Pablo Daniel Rojas, de 32 años, cayó por el hueco del ascensor.

Tras el aviso al teléfono de emergencias concurrieron al sitio bomberos del Cuartel Central, la guardia de Defensa Civil y policías del Comando de Patrulla.

También fue convocada una ambulancia del servicio de emergencia Siempre que, según se indicó, trasladó al herido a un centro asistencial.

Desde el hospital Municipal confirmaron el ingreso del paciente poco después del mediodía.

"Tiene politraumatismos graves, fue conectado al respirador y será trasladado al hospital Penna", comunicó un vocero respecto de Rojas.

En las actuaciones sumariales tomó intervención la comisaría Segunda.