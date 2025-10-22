MasterChef Celebrity: ¿por qué sancionaron a Momi Giardina?

El reality de cocina MasterChef Celebrity tuvo un giro inesperado en su emisión del martes, cuando una de sus participantes más queridas, Momi Giardina, fue enviada directamente a la próxima Gala de Eliminación del domingo.

La medida, que sorprendió a la audiencia, fue una sanción directa de la producción debido a su ausencia en el desafío de la jornada.

La concursante afectada es Momi Giardina. Al comenzar el programa, la conductora Wanda Nara fue quien tuvo que explicar la situación a los demás participantes y a los televidentes.

Wanda aclaró de inmediato el motivo de la falta de Momi, confirmando que la ausencia se debió a una cuestión de salud: "Bueno, chicos, como verán hoy también tenía que cocinar Momi Giardina. No pudo estar acá. Está enferma, tiene fiebre. Por eso, Momi, te mandamos un beso, cuidate mucho".

A pesar de ser una razón de fuerza mayor, la conductora de Telefe fue enfática al comunicar la consecuencia, basándose en el estricto reglamento del concurso: "Entonces pasa directamente a la gala de eliminación".

De esta manera, la humorista perdió la oportunidad de competir por la salvación y se une automáticamente a la lista de nominados. Ahora, Giardina deberá jugarse su permanencia en la temida gala del fin de semana.

Sus compañeros, aunque preocupados, le enviaron un mensaje de apoyo y aliento desde el estudio: "Te queremos, Momi. ¡Vamos, Momi!", gritaron con entusiasmo. (NA)