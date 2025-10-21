Amistoso: el "nuevo" Villa Mitre se presentó ante su gente con un muy buen triunfo frente a Viedma
El tricolor, que llegó a ganar por 31, se impuso por 87 a 66 en el José Martínez. El sábado se vuelven a ver las caras en la capital reonegrina, en otro duelo de preparación. El debut del de Bahía será el domingo 9 noviembre, como local.
Villa Mitre venció a esta noche a Deportivo Viedma en un partido amistoso y consiguió su primer triunfo en la pretemporada antes del debut en la temporada 2025-26 de la Liga Argentina.
En su primer encuentro de preparación en Bahía, el equipo que ahora comanda Sebastián Ginóbili se impuso por 87 a 66 y tuvo un más que positivo estreno ante su gente, mostrando algunas cosas interesantes sobre todo en ofensiva.
Con pasajes de buen juego, individualidades en alto nivel y apostando a una larga rotación, el tricolor llegó a ganar por 31 en el inicio del último cuarto y terminó con cinco jugadores con doble dígito: Ignacio Alem (fue el goleador de la noche con 17 puntos), Franco Pennacchiotti (16), Julián Lorca (13), Alejo Blanco (11, con 3 triples en el tercer cuarto y 3-5 en la noche) y Federico Harina (10).
En la visita, en tanto, los más destacados en el goleo fueron Lucas González (12) y Luciano Cáceres (12). El bahiense Nicolás Paletta sumó 5 puntos llegando desde el banco.
El equipo bahiense salió a la cancha con dos de sus caras nuevas y tres viejos conocidos: Fabián Sahdi, Harina, Emilio Giménez, Alem y Pennacchiotti.
Luego, a lo largo de la noche, Ginóbili movió el banco, probando distintas formaciones y buscando diferentes variantes.
Como relevos sumaron minutos Blanco, Lorca, Joaquín Jasen, Sebastián Basualdo, Nicolás Guerrero, otra de las caras nuevas, y el juvenil Lionel Gómez Lépez. Mientras que aún no vio acción Luciano Tambucci –el último en llegar como incorporación-, ni tampoco se cambió Manuel Iglesias, quienes se recuperan de sendas lesiones.
Luego de un comienzo algo endeble en la faceta defensiva, permitiéndole puntos fáciles a la visita y no encontrando la mejor fluidez adelante, el dueño de casa fue de menor a mayor y terminó quebrando el juego mucho antes del final.
Una vez que fue más agresivo y ajustó algunos detalles atrás, la Villa encontró muchas y buenas variantes ofensivas y empezó a encaminar la noche. Una cosa llevo a la otra y todo fluyó mejor manera.
Cuando logró ponerle una marcha más a la ofensiva, sumó un pase extra o jugó con otra dinámica, Villa Mitre fue encontrando mejores opciones de tiro, siendo más efectivo, lo que le permitió un alto goleo y un crecimiento desde la confianza.
Así las cosas, el conjunto de nuestra ciudad llegó a asacar 11 (40-29) antes de irse al descanso largo y terminó de torcerle el abrazo a Deportivo Viedma en el tercer período, ganándolo por 28 a 13, con un inspirado Alejo Blanco, quien aportó tres triples y buena conducción desde la base.
Ya con esa diferencia a su favor y el reloj de su lado, el tricolor estiró la luz a 31 (80-49) con un triple de Sahdi (terminó 1-4) y empezó a bajarle la persiana al partido, aunque en el cierre la visita logró limar algo la distancia con tres bombas (dos de Lengyel y otra de Cheeseman) y el trámite en otra sintonía.
Lo cierto es que el "nuevo" Villa Mitre se presentó ante su gente y sumó el primer triunfo amistoso mostrando cosas interesantes a la espera del debut por los puntos.
La síntesis
-Villa Mitre (87): F. Sahdi (7), F. Harina (10), E. Giménez (9), I. Alem (17) y F. Pennacchiotti (16), fi; A. Blanco (11), J. Lorca (13), J. Jasen (2), S. Basualdo, N. Guerrero y L. Gómez Lépez (2). DT: Sebastián Ginóbili.
-Dep. Viedma (66): L. Cáceres (12), J. Petre (3), L. Fernández (4), B. Osella (1) y K. Marcano (10), fi; N. Paletta (5), A. Cheeseman (10), L. González (12), V. Lengyel (9) y E. Yegros. DT. Guillermo Bogliacino.
-Cuartos: 20-19, 40-32 y 68-45.
-Árbitros: Emanuel Sánchez y Alejandro Vizcaíno.
-Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
*Preparación
El de hoy fue el tercer partido amistoso para Villa Mitre, que venía de disputar dos encuentros en Mar del Plata, frente a Quilmes (derrota 90 a 75) y ante Unión (cayó 95 a 93).
*Lo que viene
El próximo sábado, Villa Mitre y Deportivo Viedma volverán a verse las caras, esta vez en la capital rionegrina, para continuar con la puesta a punto.
Mientras que el debut oficial del tricolor en la Liga Argentina será el domingo 9 de noviembre, recibiendo a Deportivo Norte de Armstrong. Y ante el mismo rival también jugará su primer partido Viedma, dos días más tarde en el Ángel Cayetano Arias.