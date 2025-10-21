Amistoso: el "nuevo" Villa Mitre se presentó ante su gente con un muy buen triunfo frente a Viedma

Emilio Giménez, uno de los refuerzos, busca el pase a una mano. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Villa Mitre venció a esta noche a Deportivo Viedma en un partido amistoso y consiguió su primer triunfo en la pretemporada antes del debut en la temporada 2025-26 de la Liga Argentina.

En su primer encuentro de preparación en Bahía, el equipo que ahora comanda Sebastián Ginóbili se impuso por 87 a 66 y tuvo un más que positivo estreno ante su gente, mostrando algunas cosas interesantes sobre todo en ofensiva.

Con pasajes de buen juego, individualidades en alto nivel y apostando a una larga rotación, el tricolor llegó a ganar por 31 en el inicio del último cuarto y terminó con cinco jugadores con doble dígito: Ignacio Alem (fue el goleador de la noche con 17 puntos), Franco Pennacchiotti (16), Julián Lorca (13), Alejo Blanco (11, con 3 triples en el tercer cuarto y 3-5 en la noche) y Federico Harina (10).

En la visita, en tanto, los más destacados en el goleo fueron Lucas González (12) y Luciano Cáceres (12). El bahiense Nicolás Paletta sumó 5 puntos llegando desde el banco.

Un activo "Sepo" Ginóbili en el banco de Villa Mitre, por primera vez en el José Martínez.

Julián Lorca va bien alto en busca de puntos.

Pennacchiotti soltará el pase ante la llegada de Marcano.

El equipo bahiense salió a la cancha con dos de sus caras nuevas y tres viejos conocidos: Fabián Sahdi, Harina, Emilio Giménez, Alem y Pennacchiotti.

Luego, a lo largo de la noche, Ginóbili movió el banco, probando distintas formaciones y buscando diferentes variantes.

Como relevos sumaron minutos Blanco, Lorca, Joaquín Jasen, Sebastián Basualdo, Nicolás Guerrero, otra de las caras nuevas, y el juvenil Lionel Gómez Lépez. Mientras que aún no vio acción Luciano Tambucci –el último en llegar como incorporación-, ni tampoco se cambió Manuel Iglesias, quienes se recuperan de sendas lesiones.

Feder Harina protege la pelota e intenta zafar de la marca.

Fabián Sahdi aprovechó la cortina de Pennacchiotti e intenta alejarse de Cáceres.

Luego de un comienzo algo endeble en la faceta defensiva, permitiéndole puntos fáciles a la visita y no encontrando la mejor fluidez adelante, el dueño de casa fue de menor a mayor y terminó quebrando el juego mucho antes del final.

Una vez que fue más agresivo y ajustó algunos detalles atrás, la Villa encontró muchas y buenas variantes ofensivas y empezó a encaminar la noche. Una cosa llevo a la otra y todo fluyó mejor manera.

Cuando logró ponerle una marcha más a la ofensiva, sumó un pase extra o jugó con otra dinámica, Villa Mitre fue encontrando mejores opciones de tiro, siendo más efectivo, lo que le permitió un alto goleo y un crecimiento desde la confianza.

Así las cosas, el conjunto de nuestra ciudad llegó a asacar 11 (40-29) antes de irse al descanso largo y terminó de torcerle el abrazo a Deportivo Viedma en el tercer período, ganándolo por 28 a 13, con un inspirado Alejo Blanco, quien aportó tres triples y buena conducción desde la base.

Sebastián Ginóbili le da indicaciones a los suyos, antes del comienzo del partido.

Ignacio Alem lucha ante la doble marca.

Ya con esa diferencia a su favor y el reloj de su lado, el tricolor estiró la luz a 31 (80-49) con un triple de Sahdi (terminó 1-4) y empezó a bajarle la persiana al partido, aunque en el cierre la visita logró limar algo la distancia con tres bombas (dos de Lengyel y otra de Cheeseman) y el trámite en otra sintonía.

Lo cierto es que el "nuevo" Villa Mitre se presentó ante su gente y sumó el primer triunfo amistoso mostrando cosas interesantes a la espera del debut por los puntos.

La síntesis

-Villa Mitre (87): F. Sahdi (7), F. Harina (10), E. Giménez (9), I. Alem (17) y F. Pennacchiotti (16), fi; A. Blanco (11), J. Lorca (13), J. Jasen (2), S. Basualdo, N. Guerrero y L. Gómez Lépez (2). DT: Sebastián Ginóbili.

-Dep. Viedma (66): L. Cáceres (12), J. Petre (3), L. Fernández (4), B. Osella (1) y K. Marcano (10), fi; N. Paletta (5), A. Cheeseman (10), L. González (12), V. Lengyel (9) y E. Yegros. DT. Guillermo Bogliacino.

-Cuartos: 20-19, 40-32 y 68-45.

-Árbitros: Emanuel Sánchez y Alejandro Vizcaíno.

-Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

*Preparación

El de hoy fue el tercer partido amistoso para Villa Mitre, que venía de disputar dos encuentros en Mar del Plata, frente a Quilmes (derrota 90 a 75) y ante Unión (cayó 95 a 93).

*Lo que viene

El próximo sábado, Villa Mitre y Deportivo Viedma volverán a verse las caras, esta vez en la capital rionegrina, para continuar con la puesta a punto.

Mientras que el debut oficial del tricolor en la Liga Argentina será el domingo 9 de noviembre, recibiendo a Deportivo Norte de Armstrong. Y ante el mismo rival también jugará su primer partido Viedma, dos días más tarde en el Ángel Cayetano Arias.