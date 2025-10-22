Corte de calles y servicios para este miércoles 22 de octubre

Este miércoles 22 de octubre habrá tareas en distintos puntos de la ciudad que llevarán al corte de circulación de calles. Además, EDES informa que habrá interrupción del servicio por tareas durante la mañana.

Corte de calles

El Municipio de Bahía Blanca continúa con trabajos por obras de infraestructura afectando la actividad de las siguientes calles:

-Salliqueló y Yapeyú (se interrumpe el tránsito por las dos arterias) por ejecución de obra de infraestructura.

Por estos trabajos la línea 520 circulará por Cabrera, autovía Juan Pablo II hacia Aeropuerto y viceversa.

Además la 519A circulará por Salliqueló, Tres Sargentos, Los Adobes, Pasteur, nuevamente Salliqueló y recorrido habitual (ida y vuelta).

Corte de energía eléctrica

Desde EDES comunican que se interrumpirá el servicio de energía eléctrica por obras de mantenimiento y mejoras para el mejor funcionamiento del mismo:

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: G. Paz, Soler, Lavalle, Lamadrid.

– de 8:30 a 14:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Pampa Central, Teresa Ascencio, Don Bosco, Lucia Miranda.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.