Graves daños en el Hospital de Benito Juárez por el temporal que azotó la provincia

El techo de la pileta del polideportivo de la ciudad quedó completamente destruido (Foto Redes sociales)

La tormenta que afectó este martes la Provincia de Buenos Aires tuvo su capítulo violento en la localidad de Benito Juárez donde los vientos provocaron daños en el Hospital Municipal Eva Perón y en una pileta climatizada.

Alrededor de las 21.30 fue cuando comenzó a aumentar el viento en su intensidad de manera peligrosa produciendo daños en varios sectores de la ciudad, según lo informado por fuentes oficiales no hubo que lamentar víctimas fatales.

"Todo comenzó alrededor de las 21:30, con un fuerte viento acompañado de lluvia que, aunque fue de corta duración, causó serios daños. El sector más afectado fue el del Polideportivo Municipal, especialmente la pileta climatizada Néstor Kirchner, donde el viento destruyó completamente el techo", dijo el secretario de seguridad Javier Infantino, en diálogo con Radio Tandil.

En los barrios alejados de la parte céntrica se produjeron voladura de techos y caídas de ramas y árboles, pero sin ninguna consecuencia para las personas que habitaban en el lugar.

Durante la emergencia, se activó el sistema 103 de emergencias del Municipio, y se montó un operativo en el cuartel de Bomberos, encabezado por el intendente Julio César Marini, junto a secretarios, directores, personal municipal, Cooperativa Eléctrica, Camuzzi, Policía Comunal, DDI, Patrulla Rural y el cuerpo de inspectores.

En el hospital Municipal se vieron obligados a interrumpir las prestaciones médicas y movilizar de inmediato el servicio de Defensa Civil, bomberos y personal municipal.

Diversos árboles y postes de luz se cayeron en distintos puntos de la ciudad, cortando cables eléctricos y dejando sectores sin suministro. Ante la magnitud de los daños, las autoridades del distrito anunciaron la suspensión de las clases este miércoles, para el turno mañana, en toda la jurisdicción. La medida se extendió a otras localidades como Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y la escuela EP Nº 11, con el objetivo de resguardar la seguridad y realizar una evaluación de las instalaciones.

Otra de las localidades afectadas fue Laprida, que sufrió la caída de granizo de diverso tamaño.En Tandil, en tanto cayeron 38 milímetros en apenas 16 minutos De acuerdo a la información proporcionada, esa cantidad de agua representa una tasa de 123 mm por hora. El momento de intensidad ocurrió entre las 20:45 y 21:00, y dejó al menos cinco personas —tres adultos y dos menores— evacuadas de sus domicilios. (Infobae / Radio Tandil