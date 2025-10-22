Los anillos de Oklahoma, el doble suplementario, la noche de SGA y el otro Luka Doncic

En una noche de luces, Oklahoma City Thunder se iluminó ante Houston y tras recibir sus anillos por el título obtenido la última temporada, terminó festejando, después de dos suplementarios: 125-124 en el Paycom Center.

Shai Gilgeous Alexander, el último MVP, metió 24 de sus 35 puntos entre el último cuarto y los dos tiempos extra.

Enfrente, la expectativa estaba en el debut de Kevin Durant, quien, con la camiseta número 7 convirtió 23 puntos y bajó 9 rebotes, aunque cometió la falta decisiva con 2 segundos para el final de la segunda prórroga ante Gilgeous Alexander, cuyo 2 de 2 entregó la victoria a OKC.

Previamente el campeón recibió los anillos y levantó el banner donde quedará inmortalizado el título de la 2024-25.

En el otro partido, el cambio físico de Luka Doncic, que le permitió mostrar otra velocidad y agilidad respecto del último tiempo, fue insuficiente para que los Lakers evitaran la derrota ante Golden State.

El esloveno clavó 43 puntos, más 12 rebotes y 8 asistencias, con un excelente 17 de 26 de campo.

Por su parte, Jimmy Butler lideró a los Warriors con 31 puntos, mientras que Stephen Curry lo siguió con 22 unidades.