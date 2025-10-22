Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

17.3°

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

17.3°

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

17.3°
Básquetbol.

Los anillos de Oklahoma, el doble suplementario, la noche de SGA y el otro Luka Doncic

Se levantó el telón de la temporada 2025-26 de la NBA.

En una noche de luces, Oklahoma City Thunder se iluminó ante Houston y tras recibir sus anillos por el título obtenido la última temporada, terminó festejando, después de dos suplementarios: 125-124 en el Paycom Center.

Shai Gilgeous Alexander, el último MVP, metió 24 de sus 35 puntos entre el último cuarto y los dos tiempos extra.

Enfrente, la expectativa estaba en el debut de Kevin Durant, quien, con la camiseta número 7 convirtió 23 puntos y bajó 9 rebotes, aunque cometió la falta decisiva con 2 segundos para el final de la segunda prórroga ante Gilgeous Alexander, cuyo 2 de 2 entregó la victoria a OKC.

Previamente el campeón recibió los anillos y levantó el banner donde quedará inmortalizado el título de la 2024-25.

En el otro partido, el cambio físico de Luka Doncic, que le permitió mostrar otra velocidad y agilidad respecto del último tiempo, fue insuficiente para que los Lakers evitaran la derrota ante Golden State.

El esloveno clavó 43 puntos, más 12 rebotes y 8 asistencias, con un excelente 17 de 26 de campo.

Por su parte, Jimmy Butler lideró a los Warriors con 31 puntos, mientras que Stephen Curry lo siguió con 22 unidades.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE