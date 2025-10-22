Britney Spears dijo que sufrió daño cerebral, pero luego eliminó el posteo

Britney Spears volvió a generar preocupación con un reciente posteo, el cual posteriormente eliminó de sus redes sociales, donde confesó que sufrió de daño cerebral años atrás. La cantante se encuentra en una guerra mediática contra su expareja, Kevin Federline, luego de que este la fulminará en su libro You thought you knew.

Su expareja y padre de sus hijos adolescentes generó revuelo al publicar un libro con sus memorias, donde rememora su polémica relación con la artista, su maternidad y su gran batalla con la adicción a las drogas.

Además, relató el temor que siente al confiarle tiempo con los hijos que comparten, revelando que Sean y Jayden le pidieron no volver a la casa de su madre al notar que ella los espiaba con un cuchillo en mano mientras dormían.

Por su parte, Spears expresó en sus redes sociales el dolor que siente al escuchar las mentiras que difunde su expareja, sosteniendo que Federline ejerce y ejerció manipulación psicológica con ella y sus hijos.

Sin embargo, en las últimas horas la artista volvió a centrarse en el ojo de la polémica al compartir una foto de ella montada a caballo, con un largo texto reflexionando sobre la oscura situación en la que se encuentra a razón de su pelea mediática con su exesposo.

En una dura reflexión donde se compara con el personaje de Maléfica, personaje al cual el príncipe le corta sus alas de manera violenta para luego mostrarlas como trofeo frente al pueblo, la artista confesó que sufrió de daño cerebral.

"Confía en mí, hay MUCHO que no compartí en mi libro y aún cosas en este preciso momento que he mantenido ocultas porque es increíblemente doloroso y triste…", se sinceró.

En su escrito, la cantante expresó que sus videos bailando son una forma de recuperar "sus alas" tras sufrir daño cerebral que la dejó sin poder moverse por varios meses.

"Siento la lógica y consciencia en mi cuerpo como UNO fue 100 por ciento asesinado y destruido, no pude bailar ni moverme durante 5 meses... De todos modos, sé que mi publicación y el baile parecía una tontería, pero me hizo recordar cómo volar...", contó.

Si bien no dio detalles de la razón de su lesión cerebral, agradeció sentirse recuperada: "Yo sí siento que me quitaron las alas y el daño cerebral me pasó hace mucho tiempo 100 por ciento... Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y estoy bendecida de estar viva...".

Finalmente, eliminó su posteo a las horas de publicado. (NA)