El mensaje de Rodrigo De Paul y Diego Simeone a Racing en la previa al duelo ante Flamengo por la Libertadores

Rodrigo De Paul y Diego Simeone enviaron un mensaje para Racing en la previa al duelo por las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Ambos dejaron en claro su apoyo al conjunto de Avellaneda, que buscará meterse nuevamente en una final continental. De Paul, desde Estados Unidos, donde se desempeña en el Inter de Miami, envió un mensaje cargado de emoción y confianza.

"Creo que los muchachos se acostumbraron a jugar estos partidos cuando son estas canchas difíciles o paradas complicadas, que ameritan de mucha personalidad dieron la cara. Seguro que sabrán cómo jugarlo", expresó el jugador de la Selección argentina en conferencia de prensa.

También dejó en claro que vivirá el duelo como un hincha más: "Desde el lugar que me toca, les mando apoyo y energía positiva. Me estoy preparando para ver el partido y hacer fuerza".

Mientras que el “Cholo”, en conferencia de prensa previa a su partido por Champions League, reafirmó su identificación con Racing y lanzó una simpática chicana a su exdirigido Felipe Luis, actual entrenador del Flamengo.

“Estoy del lado de Racing, está claro. Él sabe que yo soy hincha de ese club”, expresó Simeone entre risas al ser consultado por el duelo ante el “Mengao”. Sin embargo, el técnico del Atlético de Madrid también elogió el trabajo de Felipe Luis, destacando su crecimiento y la identidad futbolística que logró imponer en el conjunto brasileño.

“Felipe está haciendo un trabajo enorme, con una evolución muy buena. Año tras año mejora y su equipo juega a lo que él quiere. Le deseo lo mejor, pero sabe que mi corazón está con Racing”, aclaró Simeone.