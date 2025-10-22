Con un Cambeses enorme, a Racing se le escapó sobre el final: Flamengo logró un triunfo agónico

Racing cayó 1-0 ante Flamengo de Brasil, por la ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores.

El conjunto académico hizo un buen partido y aguantó a pie firme con una gran actuación de Cambeses, pero un descuido en el final le permtió a Flamengo salir airoso en los primeros 90 minutos.

La serie se define el próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda.

El único gol del partido se produjo a los 42 minutos del complemento, un error en el fondo de Racing terminó con Bruno Henrique mano a mano con Cambeses. El arquero de la Academia, otra vez, evitó el 1-0 con una gran tapada, pero el rebote le cayó a Carrascal, quien definió de primera y la mandó a guardar tras un desvío en Rojo.

El Mengao dominó el inicio del encuentro y a los 20 minutos tuvo la primera ocasión clara para abrir el marcador. Varela bajó de cabeza un centro desde la izquierda al segundo palo y De Arrascaeta remató de volea, pero el palo salvó la caída del arco de Cambeses.

La Academia respondió de pelota parada apenas superada la media hora y Rossi se vistió de héroe. Solari conectó en el primer palo el córner ejecutado por Almendra y el arquero del Fla reaccionó a puro reflejo y con una mano.

Racing llega a esta serie en un buen momento, ya que de los últimos nueve partidos que disputó solo perdió uno (ante River, en los cuartos de final de la Copa Argentina). Durante esta buena seguidilla, el equipo de Avellaneda le ganó la serie de cuartos de final de Copa Libertadores a Vélez con un global de 2-0 (1-0 en la ida y en la vuelta), mientras que en el Torneo Clausura acumuló cuatro triunfos y dos empates.

Ya en tiempo agregado, Carrascal -figura del primer tiempo- ingresó al área a pura gambeta, centró para Varela y la pelota le quedó a Pedro, que ensayó una pirueta y forzó el cachetazo de Cambeses para evitar el gol.

En el comienzo del complemento, Racing volvió a mostrar su poderío aéreo y lograba ponerse en ventaja con un cabezazo de Sosa luego de un córner. El árbitro Valenzuela marcó infracción del defensor argentino por un codazo sobre Carrascal e invalidó el tanto.

El desarrollo del juego se hizo de ida y vuelta y Cambeses volvió a lucirse en la Academia. De Arrascaeta se perfiló y sacó un buen remate desde el vértice del área y el arquero recientemente convocado a la Selección Argentina voló para enviar la pelota al córner.

A falta de 15 minutos, Lino contó con una opción inmejorable para el 1-0 del Mengao y apareció nuevamente la figura de Cambeses, que con una atajada espectacular le ahogó el festejo a todo el Maracaná.

El propio Lino logró vencer de cabeza al ex Banfield a los 81 minutos pero el VAR rápidamente marcó posición adelantada del delantero brasileño.

Flamengo puso contra las cuerdas a Racing durante los últimos minutos y a los 87 minutos finalmente lograría romper el cero acompañado por la fortuna. Cambeses le tapó un mano a mano increíble a Bruno Henrique, Carrascal remató tras el rebote y la pelota se desvió en Marcos Rojo para el 1-0 del local.