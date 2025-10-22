La ley del ex para Fede Elías y la histórica victoria de Racing (Ch) en la Liga Nacional

En una temporada de Liga Nacional que asoma sumamente pareja, tres de los cuatro partidos de anoche terminaron con victorias visitantes.

Unión se llevó la victoria ante Regatas Corrientes -que juega en cancha de San Martín mientras reconstruye la propia-, por 74 a 73.

Los santafesinos llegaron a sacar 24 de luz y el mejor de partido, Martín Cabrera, sentenció el juego con dos libres, más allá del último tiro del local.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el Tatengue, el bahiense Federico Elías, que enfrentaba a su ex equipo, tuvo protagonismo y aprovechó los minutos: 13 puntos (3-5 en triples, 1-4 en dobles y 2-2 en libres), más dos rebotes y una asistencia.

En tanto, el flamante ascendido, Racing de Chivilcoy, se anotó su primera victoria como visitante en la élite (segunda en la temporada), bajando nada menos que a Quimsa: 90 a 79.

En los otros partidos, San Lorenzo derrotó a Atenas, en Córdoba, por 92 a 85.

Y el único local se lo quedó Independiente de Oliva, ante Gimnasia de Comodoro, por 81 a 78.

El bahiense Valentín Duvanced jugó 9m46 en el ganador, sumando 2 puntos y 2 rebotes.