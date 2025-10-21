Patagones: hubo acuerdo en la paritaria municipal

El intendente Ricardo Marino encabezó la firma de un nuevo acuerdo en el marco de la Paritaria Municipal, con la participación de los referentes gremiales de ATE, SOYEM y ASEM.

El acta rubricada confirma un nuevo acuerdo salarial y laboral con vigencia por tres meses, hasta febrero de 2026.

La propuesta final contempla un incremento del 5 por ciento al básico, con base de cálculo en julio de 2025, a partir de los haberes de octubre, y la aplicación del 50 por ciento del fondo SIDISS, a favor de los agentes de Salud.

A partir de diciembre de 2025, una parte de los montos percibidos como “beca” se transformarán en una bonificación remunerativa que impactará en el Sueldo Anual Complementario (SAC), horas extra y clase pasiva.

Estableciendo valores de 20.000 pesos para las categorías 1 a la 5, 15.000 para las categorías 6 a la 10, y 10.000 para las categorías 11 y 12.

Además, se acordó el pago de un bono de fin de año de $350.000, distribuido en dos cuotas: 150.000 pesos en diciembre de 2025 y 200.000 en enero de 2026, con carácter no remunerativo.

El acta incluye también la creación de bonificaciones específicas: una para inspectores de comercio, vinculada a tareas de decomiso de mercaderías y otra, para cuadrillas que realizan limpieza de bocas de tormenta y mantenimiento urbano.

Asimismo, se abordaron temas sectoriales como el refuerzo del personal de enfermería en San Blas, las licencias profilácticas para mucamas de áreas críticas, el incremento de la bonificación para telefonistas y el reconocimiento a inspección por visado y control sanitario.

Finalmente, las partes acordaron continuar trabajando en los procesos de pase a planta permanente y en el Convenio Colectivo de Trabajo, además de actualizar el esquema de viáticos para choferes y enfermeros que realizan traslados de pacientes, considerando distancia y tipo de servicio, con aplicación desde octubre.

La recomposición salarial acumulada de 2025 asciende al 38,5 por ciento sobre el básico, y la próxima mesa paritaria fue fijada para febrero de 2026. (Agencia Carmen de Patagones)