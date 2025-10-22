Punta Alta: ambulanciero acusado de abusos admitió su culpabilidad

Panelo, durante la primera audiencia del juicio en Estomba 34. Fotos: ANJ

En el inicio del juicio que se le sigue por drogar y violar a tres mujeres en Punta Alta, un exambulanciero del Hospital Naval Puerto Belgrano reconoció su culpabilidad en los hechos que le imputan.

Se trata de Ángel Javier Panelo, a quien se acusa de los graves delitos cometidos entre 2019 y 2023. El hombre está siendo asesorado por el defensor oficial Augusto Duprat.

La jueza María Mercedes Rico, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, lleva adelante la audiencia, que se realiza en Estomba 34.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De acuerdo con la investigación hecha por el fiscal Diego Torres, Panelo habría colocado drogas de sumisión en bebidas servidas a sus víctimas, quienes por efecto de los estupefacientes no pudieron consentir las relaciones sexuales.

"Las tres mujeres refirieron sentirse descompuestas luego de tomar una bebida, perder el conocimiento y despertarse con signos de haber sido abusadas", se informó desde fiscalía.

Al procesado se le imputan tres hechos de suministro de estupefacientes a título gratuito, abuso sexual con acceso carnal y hurto, porque en todos los casos les sustrajo a las mujeres dinero y otros bienes.

Está previsto que el debate continúe mañana y el viernes.