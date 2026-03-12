Jóvenes de todo el país concluyen el Período Selectivo Preliminar de la Armada

La Plaza de Armas de la Escuela de Suboficiales de la Armada será escenario mañana de la ceremonia de finalización del Período Selectivo Preliminar (PSP) 2026.

Se trata de la etapa de instrucción militar que reciben jóvenes provenientes de distintos rincones del país, con la intención de incorporarse a la Armada como Aspirantse Navales.

El PSP inició a comienzos de febrero con la incorporación de los postulantes. Finalizada esta etapa, quienes aprobaron el proceso inician el ciclo académico correspondiente a cada especialidad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El acto será desde las 10, con la presencia de autoridades navales y locales, además de familiares de los postulantes.

El acceso a la Base Naval Puerto Belgrano se habilitará a partir de las 9 por el Puesto Nº 1 de la Policía de Establecimientos Navales, donde los asistentes serán recibidos por personal de la ESSA para su acompañamiento. El ingreso a la Escuela será exclusivamente por el Puesto de Acceso Nº 3.