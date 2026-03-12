Proponen que el Concejo Deliberante haga sesiones en las localidades del distrito

La concejala del Pro, Natalia García Luna, presentó un proyecto para que algunas de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante rosaleño se realicen en distintas localidades del distrito.

La propuesta, denominada "Sesiones Territoriales", apunta a llevar el ámbito legislativo a espacios comunitarios y acercar el debate político a los vecinos.

Según explicó, la iniciativa plantea trasladar las sesiones a lugares con fuerte arraigo social como clubes, sociedades de fomento, establecimientos educativos o centros comunitarios, siempre garantizando las condiciones formales y reglamentarias necesarias para su desarrollo.

"Las Sesiones Territoriales permitirán priorizar temas de impacto local y escuchar en primera persona las inquietudes de cada comunidad", agregó García Luna al explicar que la propuesta apunta a generar una mayor cercanía entre el cuerpo legislativo y la ciudadanía.