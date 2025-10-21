Llega a juicio un exambulanciero acusado de drogar y violar a tres mujeres

El juicio oral a Panelo será dirigido por el Tribunal en lo Criminal Nº 2.

La Justicia bahiense comenzará a juzgar mañana a un hombre acusado de drogar y violar a tres mujeres, hechos que se habrían cometido en Punta Alta entre 2019 y 2023.

El juicio oral y público al imputado Ángel Javier Panelo, quien al momento de los presuntos abusos se desempeñaba como ambulanciero del Hospital Naval de Puerto Belgrano, será dirigido por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de esta ciudad.

De acuerdo con la investigación hecha por el fiscal Diego Torres, Panelo al parecer colocó drogas de sumisión en bebidas servidas a sus víctimas, quienes por efecto de los estupefacientes no pudieron consentir las relaciones sexuales.

"Las tres mujeres refirieron sentirse descompuestas luego de tomar una bebida, perder el conocimiento y despertarse con signos de haber sido abusadas", se informó desde fiscalía.

Al procesado se le imputan tres hechos de suministro de estupefacientes a título gratuito, abuso sexual con acceso carnal y hurto, porque en todos los casos les sustrajo a las mujeres dinero y otros bienes.

El debate continuará el jueves y está previsto que finalice el viernes.