Caputo ratificó que seguirá el esquema de bandas para dólar: "No va a haber ningún cambio"

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que no se implementarán cambios en el esquema de bandas cambiarias vigente en Argentina, a pesar de la presión del mercado y la incertidumbre preelectoral.

“No va a haber ningún cambio al esquema actual”, afirmó Caputo a través de su cuenta en la red social X, respondiendo a comentarios sobre posibles modificaciones tras las elecciones legislativas de este 26 de octubre.

En la rueda del martes, el Banco Central tuvo que volver a vender billetes cuando la cotización alcanzó el tope de la franja de fluctuación establecida en $ 1.491,5.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fueron U$S 45,5 millones, según información oficial del Banco Central.

Pero lo más preocupante es que esa venta se produjo luego que el Tesoro de los Estados Unidos vendió entre U$S 300 y U$S 400 millones $ 1 por debajo de ese precio, con lo cual intentó un momentáneo dique de contención que también fue perforado.

En la apertura de las operaciones cambiarias de este miércoles, el dólar oficial se mantiene en $ 1.515, mismo precio del cierre de ayer, al tiempo que el mayorista opera en $ 1.490.

El gobierno espera que pasadas las elecciones del domingo se restablezca cierta estabilidad en el mercado de cambios.



