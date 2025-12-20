Fiesta Provincial del Cordero Serrano: Saavedra le pondrá el mejor sabor al domingo

Saavedra ya tiene todo preparado para este domingo, para la realización de una nueva edición de la Fiesta del Cordero Serrano, en el marco de los festejos por el 137º aniversario de la fundación.

Esta será una ocasión más que especial, ya que en esta edición -la quinta de la celebración-, el encuentro estrenará el título de fiesta provincial, sancionado recientemente por la Legislatura bonaerense.

Como siempre ocurre, esta I Fiesta Provincial del Cordero Serrano se llevará a cabo en coincidencia con los festejos por el aniversario de la población, que se recuerda el 17 de diciembre. En esta ocasión se cocinarán unos 45 corderos al asador y se repartirán gratuitamente en sándwichs a quienes participen de la fiesta. Se estima que la degustación comenzará a las 13.30 y los organizadores esperan reunir a unas 8 mil personas.

Entre los espectáculos confirmados se encuentran el dúo De Flavios, de Darregueira; Amparo Sol, la cantante de Bahía Blanca que participó del ciclo La Voz Argentina, con su tributo a Soledad; Amaneceres, de Goyena, y el cierre -sobre las 21.30- estará a cargo de la agrupación bahiense Kaiser Carabela. También estarán el artista circense Rudy Güemes y varias peñas locales.

Además, desde las 10.30 en el parque Los Álamos, en el ingreso a la localidad, habrá un paseo gastronómico y food trucks, además de una feria de emprendedores locales y juegos inflables.

La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. El evento es organizado por la comisión de fomento y el municipio de Saavedra.

“Las expectativas son más que buenas -aseguró el presidente de la comisión de fomento de Saavedra, Raúl Cutini-. El año pasado, el departamento de Turismo de la Universidad del Sur hizo una estimación de 6.000 personas hasta el mediodía, así que este año calculamos no menos de 8.000 personas”.

Al respecto, reconoció que con los 45 corderos que se asaron el año pasado, algunas personas repitieron una y hasta dos veces el plato.

“ Calculamos que este año, con la misma cantidad, vamos a estar más que bien, inclusive para que trabajen un poco mejor las cantinas también”, sostuvo.

Por último, reconoció que la declaración de fiesta provincial ha sido “súper importante”.

“Por ejemplo, lo vemos en el tema de las publicidades: hasta el año pasado salíamos nosotros a buscarlas, y en esta oportunidad nos han llamado empresas grandes para estar presentes; lo mismo que los artistas”, aseguró.

Tesis

La celebración surgió a partir de la tesis final de un saavedrense en una carrera universitaria, en la que el hoy ingeniero en alimentos Enzo Agosta determinó que gracias al régimen de lluvia de la zona y los pastos rústicos que predominan en el cordón serrano, la carne de los corderos que se crían en esta región es una de las mejores de todo el planeta, ya sea por su grasa como por su porte muscular.

En este marco, se determinó que “el cordero de raza Corriedale criado con sistema extensivo a través de pastizales tanto nativos como sembrados en los límites de las regiones pampeanas y patagónicas, logra un equilibrio justo para lograr una carne de alta calidad”.

“Sus principales atributos son el elevado nivel de calidad nutricional (altas proteínas de valor biológico) proveniente de la combinación entre la raza del animal y la calidad del alimento de la región; la proporción entre músculo y grasa ideal, aportándole un elevado grado de terneza al producto cocinado, y una alta capacidad de retención de agua, favoreciendo la jugosidad al momento de la cocción”, se indicaba.

Asimismo, se destacó que el bienestar del animal durante todo el ciclo de producción dentro del sistema extensivo, aporta beneficios asociados a las características organolépticas de la carne, entre ellas, el color, la textura, el sabor y el aroma.

Provincial

Semanas atrás, y luego de casi un año de que el proyecto deambulara por distintas comisiones en las cámaras de Diputados y Senadores, la Legislatura le otorgó el estatus de provincial a la Fiesta del Cordero Serrano, en Saavedra.

El texto de la promulgación declara “como fiesta provincial a la Fiesta del Cordero Serrano" y dispone que sea incluida dentro del calendario turístico provincial. De esta manera, el evento accederá a otras opciones de financiamiento y contará con una mayor y mejor promoción.

El proyecto había sido presentado por la entonces diputada María Fernanda Bevilacqua a fin de 2024. En sus fundamentos, señala que “la Fiesta del Cordero Serrano se ha convertido en una de las celebraciones más importantes de la región y atrae a turistas y visitantes de todo el país”. También la calificaba como “una oportunidad única para conocer la cultura y la gastronomía local, y para disfrutar de un ambiente festivo y acogedor”.

“Promueve la valoración y el cuidado de los recursos naturales de la zona, ya que el cordero serrano se cría en pastizales naturales y se alimenta de manera natural, sin el uso de químicos ni hormonas. De esta manera, se fomenta la producción local sustentable y se apoya a los pequeños productores”, explicaba.

Según se indicaba, “la carne de cordero de la zona de Saavedra es un verdadero tesoro gastronómico, reconocido por su excelente calidad en todo el mundo”.