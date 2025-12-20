137º Aniversario de Saavedra: “El sentido de comunidad nos identifica”, dijo Nebot

Agencia Saavedra / [email protected]



Con un gran desfile y un emotivo acto en la plazoleta Cornelio Saavedra, la comunidad de Saavedra celebró el 137º aniversario de su fundación.

El intendente Matías Nebot encabezó el encuentro protocolar junto al delegado municipal Sergio Alfredo González y el titular del Concejo Deliberante, Julio Couderc, entre otras autoridades.

"Celebrar un nuevo aniversario de Saavedra es, ante todo, encontrarnos. Es mirarnos, reconocernos y sentir orgullo por el lugar que elegimos para vivir. Son 137 años de historia, de trabajo, de esfuerzo y de gente que nunca bajó los brazos; de generaciones que hicieron de este lugar su hogar y que lo cuidaron como se cuida lo propio”, enfatizó el jefe comunal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Saavedra nació del empuje de quienes soñaron con un lugar mejor y creció gracias al compromiso cotidiano de su gente. En Saavedra nada se hace en soledad. Acá nos conocemos, nos damos un mano y salimos adelante juntos”, añadió.

Nebot reconoció que no se viven tiempos fáciles, pero que Saavedra es una comunidad que “siempre sabe cómo ponerse de pie con esfuerzo, con solidaridad y ese sentido de comunidad que nos identifica”.

“Nada de lo que se logra sería posible sin el compromiso de cada vecino, de cada institución, de cada trabajador y trabajadora que aporta su parte para que Saavedra siga creciendo. Por eso este aniversario es una oportunidad para renovar el orgullo de pertenecer, para valorar lo que somos y para seguir construyendo, entre todos, el Saavedra que queremos”, subrayó.

El delegado González dijo que 2025 fue “un año muy duro” en el que la comunidad impulsó muchos proyectos.

“Presentamos muchas cosas, pero debido al entorno en el que estamos viviendo desde el municipio Matías (Nebot) tuvo que tomar otras medidas que a nadie le gustan, pero que hacían falta para llegar al destino que se merecen todos los ciudadanos", sostuvo.

Al efectuar un balance, recordó y agradeció por el acompañamiento de "las instituciones que trabajan los 365 días del año", y enfatizó que está abierto a todas las sugerencias y solicitudes.

“Gracias a los vecinos y a la Comisión de Fomento y la Asociación Civil, porque no me molesta para nada que tomen el teléfono y me hagan una solicitud o un pedido. Bienvenido sea; estoy dispuesto a escucharlas, porque son dos instituciones madre del pueblo, así como a cualquier vecino que se acerque a la delegación", remarcó.

Por último, invitó a toda la comunidad a participar, mañana, de la segunda parte de las celebraciones: La Fiesta del Cordero Serrano, que tendrá lugar en el Parque Municipal Los Álamos.

La Banda de Música Cura-Malal del Regimiento de Infantería Mecanizado Nº 3 General Belgrano, de Pigüé, entonó el Feliz Cumpleaños, y luego se realizó el desfile institucional con entidades educativas, culturales, deportivas y sociales, así como el Hospital Municipal, la comisaría, la Asociación Rural, Bomberos Voluntarios, la Cooperativa de Agua Potable, la Unidad Penitenciaria N° 19 y la Agrupación Malvinas.

Cecilio López

Al concluir los festejos protocolares el intendente Matías Nebot, integrantes de su gabinete, concejales, referentes de instituciones y vecinos recordaron la figura del fundador de la localidad, Cecilio López.

El busto que recuerda su memoria fue descubierto en 1966 y esa arteria del sector este de Saavedra lleva su nombre desde 1911.

Cecilio López había nacido en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1850.

Se enroló a los 14 años en las filas del Batallón 4° de la Primera División del Ejército, de la cual se retiró como Ayudante Mayor tras combatir en la Guerra de la Triple Alianza.

A su regreso se graduó de escribano público, fue legislador provincial y titular del Senado Bonaerense en 1903. Unió su vida con María Filomena Buchardo, con la cual tuvo 12 hijos.

Adquirió tierras en el partido de Benito Juárez y en una estación que llevó su apellido, y se dedicó a la cría de lanares Lincoln premiados en exposiciones nacionales e internacionales.

En 1890 se dedicó a la cría de la raza Shorthorn, con la que obtuvo premios en la muestra rural de Palermo y en distintas exposiciones del interior provincial.

Fue propietario de tierras que cedió para la creación de Saavedra, en lo que por entonces eran los distritos de Coronel Suárez y Puan.

Falleció el 25 de setiembre de 1931, a los 81 años de edad.



