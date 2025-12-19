Monte Hermoso refuerza la concientización sobre el uso del agua y analiza cobrar según el consumo

El Municipio de Monte Hermoso avanza en una política de concientización sobre el uso responsable del agua potable y evalúa cambios en el esquema tarifario vigente. Así lo explicó Daniel Pedroni, subsecretario de Planeamiento Urbano para el Desarrollo Sustentable, al detallar los fundamentos técnicos y ambientales que sostienen la iniciativa.

Según señaló el funcionario, la campaña no responde a una emergencia inmediata, sino a una estrategia preventiva. "La gente se pregunta: '¿hay problemas de agua en Monte Hermoso?' No, no hay problemas. Pero el concepto es claro: no vamos a esperar a tener problemas para después empezar la campaña", afirmó.

En diálogo con Panorama, por LU2, Pedroni recordó que desde hace varios años el Municipio trabaja en educación ambiental a través del programa Ambiente y Comunidad, articulado con el sistema educativo local. "Hemos tratado de inducir e inculcar ciertos cuidados que tenemos que tener en nuestra vida cotidiana para no afectar nuestro ambiente. Uno de los puntos fundamentales fue el cuidado del agua", explicó.

En paralelo, el área técnica municipal desarrolló estudios de largo plazo sobre el sistema de agua potable. "Desde hace cuatro años hicimos, conjuntamente con el ENOHSA, estudios de todo el sistema: de dónde sacamos el agua, la capacidad del acuífero y cómo responde", detalló Pedroni. A partir de ese diagnóstico, se elaboró un plan de infraestructura que proyecta el abastecimiento "hasta los próximos 50 años, manteniendo una tasa de crecimiento como la que venimos teniendo".

El subsecretario subrayó que la fuente de agua potable de la ciudad es subterránea y depende directamente del régimen de lluvias. "El agua de la red pública la sacamos del acuífero, que está entre 18 y 22 metros de profundidad. Ese acuífero se recarga con las aguas de lluvia, y los regímenes de lluvia no son constantes", advirtió. En ese sentido, recordó que "hace dos años tuvimos una seca extraordinaria" que permitió comprobar que "la recuperación del acuífero no es la que deberíamos tener para después poder abastecer en el verano".

El crecimiento sostenido del turismo agrega complejidad al escenario. "En temporada estival recibís personas que son ajenas al lugar. Lo que le sacamos al acuífero sigue siendo constante y en crecimiento, porque cada año Monte Hermoso recibe un poquito más de gente, pero lo que se recupera no es constante", señaló.

Frente a este contexto, el Municipio analiza avanzar hacia un sistema de medición del consumo domiciliario. "Hoy tenemos una tarifa plana que paga lo mismo el que consume racionalmente que el que derrocha, y eso nos parece totalmente injusto", sostuvo Pedroni.

La estrategia prevista contempla una implementación gradual. "La primera etapa va a ser de aconsejar, recomendar e inducir a que la gente cambie ciertos comportamientos", indicó. En una etapa posterior, se evalúa "pasar a tener una medición, que cada domicilio tenga un medidor y pague en función de lo que consume".

De acuerdo con el esquema en estudio, el actual canon incluiría un volumen básico de agua. "Con lo que estás pagando ahora tendrías acceso a un volumen mensual que te va a permitir vivir perfectamente. Y si te excedés de eso, lo vas a pagar de manera diferencial", concluyó el funcionario.