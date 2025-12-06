Monte Hermoso: con la Fiesta de la Cerveza, arranca la temporada de verano

Con la Fiesta de la Cerveza -que comenzó ayer y se extenderá hasta mañana-, el municipio de Monte Hermoso inaugura oficialmente la temporada de verano 2026.

La propuesta, como todos los años, tiene como sede la Plaza Parque General San Martín, donde anoche fue habilitado un gran patio gastronómico, un paseo de productos artesanales y juegos para toda la familia. La entrada es libre y gratuita.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La gastronomía está a cargo de food trucks y beer trucks, que dispusieron espacios al aire libre para que los presentes puedan almorzar o cenar.

El predio será habilitado a las 12 de hoy. A esa misma hora, allí mismo, el intendente Hernán Arranz y el secretario de Turismo, Franco Gentili, brindarán una conferencia de prensa en la que brindarán detalles de las principales propuestas del balneario para esta temporada.

Luego habrá una desgustación de los platos que se sirven en la edición de este año de la Fiesta de la Cerveza.

Esta actividad reemplaza, desde el año pasado, a la simbólica recepción del primer turista en el puesto de acceso al balneario.

El cronograma de actividades continuará luego, a las 19, con la presentación de DJ Chokolate Garcia y Aldana Pereda en el Espacio Corona.

Por último, a las 21, actuará el grupo Delorean y habrá un gran baile popular.

Mañana se repetirá el mismo programa, aunque a las 20 saltará al escenario la banda mendocina Gauchito Club con su propuesta de música fusión pop, indie y ritmos latinos.

Pese a las restricciones presupuestarias que sufrieron los municipos bonaerenses durante este año, Monte Hermoso decidió sostener casi completo el calendario anual de eventos turísticos. El único que fue suspendido fue la Fiesta de las Colectividades, aunque por otro lado se sumó la exitosa Monte Cannabis Salud.

La decisión, se explicó desde la comuna, fue puramente económica. El dinero que se invierte en la Fiesta de las Colectividades, que para esta oportunidad se estimaba en unos 150 millones de pesos, se destinó “al pago de sueldos municipales y cuestiones vinculadas con salud, empleo y educación”.

“Es una decisión que nos costó mucho y no nos gusta para nada -reconoció a La Nueva. el titular del área de Turismo, Franco Gentili-, pero hoy nos encontramos atendiendo otras prioridades en una realidad económica compleja”.

En cuanto a Monte Cannabis Salud, se aclaró que gran parte del gasto ya se había efectuado en marzo, cuando originalmente se iba a realizar el encuentro (fue suspendido tras el trágico temporal y la inundación de Bahía Blanca).

“Colectividades, junto con la Fiesta de la Primavera, son los eventos en los que el municipio más invierte, y para nosotros fue realmente complejo, en lo económico, sostener la Primavera. El año próximo vamos a tratar de recuperarla y hacerla”, remarcó.

Gentili aclaró que las actividades que restan hasta fin de año, en cambio, no corren peligro de suspensión por cuestiones económicas.

“Son eventos más financiables. Además, la Fiesta de la Cerveza es la inauguración de la temporada, y para nosotros es de vital importancia”, subrayó.

Guardavidas

Con un plantel inicial de 35 profesionales que se completará en este mes, ya está funcionando en el balneario, de 10 a 20 de cada jornada, el servicio de guardavidas.

Se cumple desde calle Los Zorzales (al este) hasta calle Tucumán (al oeste) y, en Sauce Grande, desde la bajada de Orense hasta Bristol.

“Cada mangrullo posee collares cervicales Philadelfia, botiquines completos de Primeros Auxilios, tablas de inmovilización y traslado, óxímetros y handies para la comunicación interna, entre otros elementos de prevención. Se cuenta además con cuatriciclos para cubrir zonas fuera de cobertura y sillas de traslado y anfibias para personas con discapacidad”, aseguró el municipio.

“El resto del plantel y la cobertura total de la Zona de Baño Exclusiva, con 26 puestos a lo largo de los 7 kilómetros que la conforman, se completará durante el curso de este mes con un total de 108 guardavidas”, se añadió.